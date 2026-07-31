Suiza registra la temperatura más alta de 2026
La temperatura más alta del año hasta la fecha se registró el jueves en Basilea-Binningen. Según Meteoschweiz, el termómetro alcanzó los 39,7 grados a las 14:10. También se igualó la temperatura más alta jamás registrada al norte de los Alpes.
El 7 de julio de 2015 también se registraron 39,7 grados en Ginebra, recordó Meteoschweiz, la Oficina Federal de Meteorología y Climatología, en una publicación en la red social X.
El jueves 30 de julio también se batió el récord de la temperatura mínima diaria más alta, con 27,3 grados registrados a las 7:30 en St. Chrischona, cerca de Basilea. El récord anterior era de 25,3 grados y se había alcanzado el 19 de junio de 2013 en Meiringen, en el cantón de Berna.
Si la temperatura en Basilea alcanzara o superara los 40 grados, sería la primera vez que se superaría ese umbral al norte de los Alpes suizos.
El récord absoluto de temperatura en Suiza se registró, sin embargo, en una estación meteorológica situada al sur de los Alpes. Se mantiene en 41,5 grados y se alcanzó en agosto de 2003 en Grono, en el valle de Mesolcina, en el cantón de los Grisones.
Artículo adaptado al español por Carla Wolff.
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