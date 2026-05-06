Suiza vota sobre limitar la población

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores.
Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.
Una iniciativa del partido conservador suizo UDC, exige que la población residente permanente en Suiza no supere los 10 millones de personas hasta 2050. Si esto ocurre, el gobierno deberá tomar medidas. La población suiza con derecho a voto decidirá sobre la iniciativa popular el 14 de junio.
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