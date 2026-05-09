Temor por el hantavirus en España; las dificultades crecientes de Milei; y Bukele consolida su poder

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de la prensa suiza sobre noticias del mundo hispanohablante.

6 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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Tenerife recibe un crucero afectado por el hantavirus entre temor ciudadano y tensión política

El crucero MV Hondius. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Esta semana varios medios del grupo CH Media, entre ellos el Aargauer Zeitung, han seguido la polémica llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus.

«La gente está inquieta» José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife

El artículo destaca el nerviosismo existente en la isla ante la llegada del barco y recuerda que la memoria de la pandemia de covid sigue muy presente entre la población canaria. Aunque las autoridades sanitarias españolas insisten en que el riesgo para la población es bajo, el reportaje muestra cómo la falta de información clara y la improvisación política han aumentado la preocupación de los habitantes y de las autoridades locales de Granadilla de Abona, el municipio donde atracará el buque.

El periódico pone especialmente el foco en las tensiones entre el Gobierno central español y las autoridades canarias. Según el artículo, el presidente regional Fernando Clavijo asegura que conoció la decisión de aceptar el crucero a través de la prensa y denuncia la ausencia de coordinación institucional. CH Media también subraya la incertidumbre sanitaria que rodea al caso, ya que todavía no está claro cuántos pasajeros podrían estar infectados ni dónde se encuentran algunas personas que abandonaron previamente la expedición. Aun así, expertos citados por el medio consideran improbable que el brote derive en una nueva pandemia si se respetan los protocolos de aislamiento y control sanitario. (Fuente: Aargauer ZeitungEnlace externo en alemán)

¿Hay riesgo de pandemia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el riesgo de propagación amplia del brote detectado en el crucero MV Hondius es bajo. Aunque la variante andina del hantavirus puede transmitirse entre personas en casos concretos, este tipo de contagio sigue siendo limitado y requiere normalmente un contacto estrecho y prolongado. Las autoridades sanitarias internacionales subrayan además que no existe actualmente ningún indicio de riesgo de pandemia.

Milei reduce la inflación, pero pierde apoyo mientras crece el malestar social

Protestas en Argentina. Keystone

Los medios suizos más interesados en asuntos económicos observan dificultades crecientes del presidente argentino Javier Milei para sostener políticamente su duro programa económico. El diario NZZ pone el foco en la contradicción entre algunos éxitos macroeconómicos evidentes y el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población.

«La credibilidad del presidente empieza a desvanecerse precisamente en el ámbito en el que se siente más competente» NZZ

Aunque la inflación se ha reducido de forma drástica desde los niveles extremos alcanzados en 2024, el periódico destaca que la subida de precios vuelve a acelerarse y amenaza el principal argumento político de Milei. Para el diario suizo, el presidente ha convertido la lucha contra la inflación en una cuestión casi moral, defendiendo los recortes y la austeridad como el único camino posible para estabilizar el país.

El artículo subraya que la economía argentina vuelve a crecer gracias al auge de las exportaciones energéticas, agrícolas y mineras, favorecidas además por el contexto geopolítico internacional. Sin embargo, el NZZ insiste en que estos beneficios no llegan a la mayoría de la población. Sectores como la construcción, la industria o el comercio continúan destruyendo empleo, mientras los salarios pierden poder adquisitivo y aumentan los costes de salud, educación y transporte tras el fin de las subvenciones estatales. El periódico también destaca el desgaste político de Milei por los casos de corrupción que afectan a su entorno y por la creciente desconfianza social, reflejada tanto en las encuestas como en la tendencia de los argentinos a refugiar sus ahorros en dólares por miedo a una nueva crisis. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán)

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Bukele consolida su poder entre el éxito en seguridad y las críticas por autoritarismo

Bukele, presidente de El Salvador. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Esta semana la prensa suiza ha puesto el foco en la evolución política de El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele.

«Consigue mantenerse en el poder sin ninguna dificultad» Kevin Parthenay, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tours

La radiotelevisión pública RTS analiza cómo el mandatario salvadoreño ha transformado la imagen internacional del país gracias a una drástica reducción de la criminalidad y a una creciente atracción de inversiones extranjeras y turismo. El reportaje destaca que El Salvador se presenta ahora como un nuevo polo tecnológico en Centroamérica, impulsado por proyectos vinculados a grandes empresas internacionales y por una estabilidad que hace apenas unos años parecía imposible en un país marcado por la violencia de las pandillas.

Sin embargo, RTS subraya que este éxito económico y de seguridad se apoya en un modelo cada vez más autoritario. El artículo recuerda que el estado de excepción implantado en 2022 sigue suspendiendo derechos constitucionales y ha llevado a decenas de miles de detenciones, muchas de ellas cuestionadas por organizaciones de derechos humanos. El medio público suizo también destaca las denuncias de represión contra periodistas, ONG y opositores, así como la reciente reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Para RTS, Bukele conserva un enorme respaldo popular gracias a los resultados en seguridad, pero al mismo tiempo concentra cada vez más poder en un contexto de oposición debilitada y de deterioro de las garantías democráticas. (Fuentes: RTSEnlace externo en francés)

A continuación algunos de nuestros explicativos de esta semana a destacar:

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Revisado por Patricia Islas

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