Tensión transatlántica, una fiebre del oro MAGA y un autogol climático

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre acontecimientos en Estados Unidos. Cada miércoles reviso cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes historias de EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

El oro es bueno, la ciencia climática es un engaño. Esos mensajes que llegaron desde Estados Unidos esta semana fueron inequívocos. Leer entre líneas en un discurso del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre el vínculo transatlántico requería un poco más de análisis, pero los medios suizos coincidieron unánimemente en mostrarse poco impresionados.

Al hablar el fin de semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio pudo haber tranquilizado a algunas personas sobre las relaciones entre Estados Unidos y Europa, pero los medios suizos no se lo creyeron.

«El alivio entre los europeos era casi palpable. El año pasado, el vicepresidente estadounidense JD Vance los criticó duramente y expresó su desprecio por el viejo continente. Ahora el Secretario de Estado Rubio ha extendido su mano en busca de reconciliación», escribió el radiodifusor público suizo SRF el sábado, señalando que Washington parecía estar usando una rutina de ‘poli malo, poli bueno’ en Múnich.

En ocasiones, Rubio parecía casi sentimental, decía SRF. Por ejemplo, cuando romanticizaba nostálgicamente la fundación de la alianza defensiva OTAN tras la Segunda Guerra Mundial, o cuando afirmaba que los estadounidenses «siempre serán hijos de Europa». Y, por supuesto, cuando aseguraba que no había intención de abandonar la OTAN.

«Sin embargo, si se escucha con más atención, queda claro que los estadounidenses están ofreciendo un acercamiento renovado, pero estrictamente en sus propios términos. Y esto no se trata de valores y principios, sino únicamente de poder», afirmaba SRF.

La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) coincidió, señalando que, si bien la gran incertidumbre transatlántica había disminuido algo, «la base de la alianza ha cambiado: de valores a intereses, de compromisos a rendimiento».

«La incertidumbre no ha desaparecido, pero está más claramente definida», continuó la NZZ. «Múnich no ha creado un nuevo orden mundial, pero la reunión ha dejado claro bajo qué condiciones el antiguo seguirá existiendo. La alianza no se ha desmoronado; ha sido reevaluada. Si esto dará lugar a un nuevo orden resiliente no se decidirá en discursos, sino en presupuestos, programas de inversión y aumentos reales de capacidades. Retóricamente, ha vuelto la calma. La verdadera prueba aún está por venir».

El titular del editorial en Le Temps daba una idea bastante clara de lo que pensaba el diario ginebrino sobre Múnich: «Un señuelo llamado Marco Rubio».

«En la burbuja de esta conferencia sobre seguridad, que reunió a unos 60 jefes de Estado y a todos los principales oficiales militares y jefes de espionaje del continente, algunas personas volvieron a sonreír», escribía Le Temps el domingo. «Se equivocaban. Solo querían escuchar parte de este discurso aparentemente amistoso. Para aquellos —afortunadamente la mayoría— que sí escucharon, el discurso del Secretario de Estado estadounidense sonó como un segundo ‘tratamiento de choque’, muy en línea con el de JD Vance. El vínculo transatlántico del que habla Marco Rubio es, en el mejor de los casos, una ilusión. ¿De qué está hecho? La ‘civilización occidental’ que Estados Unidos, bajo Donald Trump, propone ‘restaurar’ se asemeja al imperialismo del siglo XIX».

Le Temps consideraba que Rubio podría haber intentado diferenciarse de su presidente en cuanto a su comprensión del continente europeo y cómo reconstruir los lazos con los aliados. «No ha sido así», concluyó. «El ‘nuevo siglo occidental’ defendido por el jefe de la diplomacia estadounidense es decididamente rancio».

Los influencers de derecha en Estados Unidos advierten sobre la desaparición del dólar y un colapso económico, y están instando a la gente a comprar oro, del cual, casualmente, ellos están obteniendo ganancias, informa el Tages-Anzeiger de Zúrich.

«En el mundo de Donald Trump, todo es de color oro: la escalera mecánica por la que descendió en la Trump Tower la noche de su primera victoria electoral; el salón de baile que se está construyendo donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca; el trofeo de la Copa del Mundo que el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, le entregó recientemente. Y como no puede haber demasiado oro a los ojos de Trump, también proclamó una nueva ‘edad de oro’ al inicio de su segundo mandato», escribió el Tages-Anzeiger el lunes.

«Parece que sus voceros en el cosmos MAGA lo han tomado literalmente. Ha estallado la fiebre del oro entre los formadores de opinión de la derecha estadounidense, impulsada por un precio del oro que sigue alcanzando nuevos récords. Quien escuche los podcasts y programas de Steve Bannon, Tucker Carlson, Megyn Kelly y otros protagonistas de la burbuja MAGA, que tienen un alcance enorme entre los votantes conservadores, difícilmente podrá evitarlo. El oro se ha convertido en la salvación para los influenciadores de derecha en una economía que supuestamente está al borde del colapso… y del gran negocio».

El Tages-Anzeiger explicó que, para los creyentes MAGA, el oro no es simplemente un metal precioso: es un activo que encaja perfectamente en su visión del mundo. «Ven al dólar como el enemigo. Creen que la dependencia de la economía estadounidense del dólar es perjudicial para Estados Unidos. Esto ha llevado a que los empleos industriales migren a China y a que el gobierno estadounidense inicie guerras inútiles. Pero ahora el viejo sistema monetario está al borde del colapso. La elevada deuda nacional de EE. UU. y la inflación galopante son solo las pruebas más evidentes».

El periódico señaló que los formadores de opinión de derecha ven la crisis del dólar como «una conspiración deliberada de políticos y de la Reserva Federal contra el pueblo estadounidense». Y presentan una salida fácil: comprar oro. «Al hacerlo, prometen, incluso los estadounidenses promedio y trabajadores podrían proteger sus activos del colapso inminente».

El problema, según el regulador financiero estadounidense, es que la promesa de riqueza rápida y sencilla suele ser un engaño. El Tages-Anzeiger indicó que las empresas de oro supuestamente vendían a sus clientes, en su mayoría ancianos, monedas especiales particularmente valiosas y cobraban una generosa comisión por ello. «Varias docenas de clientes estafados ya han demandado a las compañías por esto», señaló.

Coches en la autopista 101 de Los Ángeles. La última decisión supondrá que los coches más económicos se exportarán, mientras que los menos económicos se venderán en Estados Unidos. Keystone

El jueves, el presidente estadounidense Donald Trump revocó una ley adoptada durante el mandato de Barack Obama que servía como base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Los medios suizos señalaron que esto no era ninguna sorpresa, pero que tendría consecuencias importantes.

«Donald Trump está obsesionado con el pasado», declaró el Tages-Anzeiger de Zúrich el viernes. «Con tiempos en los que a casi nadie le importaba el clima o el medio ambiente. Cuando las chimeneas en Detroit lanzaban humos, enormes autos que consumían grandes cantidades de combustible recorrían las autopistas y se despojaban montañas enteras en busca de carbón».

En la campaña de Trump contra la política climática y a favor del lobby estadounidense de combustibles fósiles, esta es la decisión más grave hasta la fecha, señalaba el periódico. Destacaba que, en muchos mercados, Estados Unidos solo podría mantenerse si cumpliera con las normas locales de emisiones. «El resultado será que los autos más económicos se exportarán, mientras que los menos eficientes se venderán en EE. UU. […] La industria de los combustibles fósiles está agradecida: si tienes que repostar más, pagas más».

Aún más grave, según el Tages-Anzeiger, es el daño que esta campaña está causando a la industria estadounidense. «Los aranceles de Trump ya están haciendo que la industria crea falsamente que la competencia internacional es cosa del pasado. La eliminación de regulaciones elimina la presión para seguir desarrollando tecnologías que ahorren recursos. El presidente estadounidense está conduciendo a su industria directamente hacia un museo».

Le Temps, de Ginebra, predijo que este último golpe a la lucha contra el cambio climático dará lugar a una prolongada batalla legal, señalando que varias asociaciones ambientales habían anunciado su intención de impugnarlo en los tribunales. Además, decía el periódico, «esta reversión ocurre en un momento en que los climatólogos han confirmado que 2025 será el tercer año más caluroso jamás registrado en la Tierra, y los efectos de la alteración climática se están sintiendo en todo Estados Unidos y el resto del mundo».

