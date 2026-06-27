Terremotos devastadores en Venezuela; giro político en Colombia y Fujimori como nueva presidenta del Perú

Keystone y SWI swissinfo.ch

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José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

La prensa suiza ha compartido esta semana la noticia de los terribles terremotos en Venezuela, además ha analizado la victoria conservadora en Colombia con el apoyo anticipado de Donald Trump y la elección de Keiko Fujimori en un Perú marcado por la inestabilidad política.

Terremoto en Venezuela EPA / Rayner Peña

Devastadoras imágenes nos llegan desde Venezuela a través de la prensa suiza por dos terribles terremotos de gran intensidad. La radiotelevisión pública SRF destaca que la situación sobre el terreno continúa siendo extremadamente confusa y que las labores de búsqueda siguen marcando el ritmo de la respuesta internacional. El medio recuerda que se trata de los terremotos más intensos registrados en la región en más de un siglo y da voz tanto a ciudadanos como a rescatistas para transmitir la dimensión humana de la tragedia. SRF pone especial énfasis en la llegada de equipos de emergencia procedentes de numerosos países y en el trabajo de los perros de rescate, convertido en uno de los símbolos de la esperanza de encontrar personas con vida bajo los escombros. Al mismo tiempo, el medio recoge las primeras críticas de algunos ciudadanos y analistas sobre la preparación de las autoridades ante una catástrofe de esta magnitud, aunque advierte de que el debate sobre las responsabilidades deberá esperar mientras la prioridad siga siendo salvar el mayor número posible de vidas.

Watson.ch, por su parte, interpreta la crisis desde la perspectiva de la respuesta suiza y pone el acento en la capacidad de movilización del dispositivo humanitario del país. El diario detalla el despliegue de 80 especialistas y 18 toneladas de material de rescate, así como la coordinación entre la cadena suiza de salvamento, la Embajada de Suiza en Caracas y las autoridades venezolanas para facilitar el inicio de las operaciones. El periódico insiste en que las posibilidades de encontrar supervivientes siguen siendo reales incluso varias decenas de horas después de los seísmos, aunque advierte de que el intenso calor acumulado entre los escombros reduce rápidamente las opciones de supervivencia. A través de la experiencia del jefe de la misión, Watson.ch presenta el operativo como una intervención altamente especializada en la que la experiencia adquirida en anteriores terremotos y la preparación física y psicológica de los equipos serán determinantes para el éxito de la misión.

Fuentes: SRFEnlace externo en alemán, watson.chEnlace externo en alemán

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento opositor Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores desde el interior de una cabina antibalas durante un mitin de celebración tras los resultados de la segunda vuelta electoral, que lo situaban en cabeza en Barranquilla, Colombia. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Uno de los temas más comentados esta semana por la prensa suiza es el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia y el giro político que representan, destacando el contraste entre el discurso de victoria del candidato conservador Abelardo de la Espriella y las advertencias sobre la fragilidad del nuevo escenario político. El diario suizo NZZ subraya en primer lugar la sorpresa de su tono conciliador tras una campaña marcada por la confrontación, en la que había atacado con dureza a la izquierda y a Iván Cepeda. Según el medio, el estrecho margen de victoria habría obligado al candidato a moderar su retórica, pasando de un discurso de confrontación a otro de promesas de respeto hacia la oposición. NZZ interpreta este cambio como una señal táctica más que como una transformación ideológica profunda. También recuerda que el resultado, con apenas unos cientos de miles de votos de diferencia, refleja un país altamente dividido. El artículo insiste en que, pese a la victoria, de la Espriella llega al poder sin el impulso de un mandato amplio.

En su análisis, NZZ destaca además las importantes limitaciones políticas que enfrentará el nuevo presidente debido a la composición del Congreso. El medio advierte de que su partido carece de una mayoría sólida, lo que le obligará a construir alianzas complejas incluso dentro del bloque conservador. Esta debilidad legislativa se presenta como un factor que podría condicionar de forma decisiva su agenda reformista, especialmente en materia económica, de seguridad y de reducción del Estado. NZZ subraya que las promesas de recorte del gasto público y endurecimiento de la política de seguridad se enfrentan a un escenario parlamentario hostil, con una oposición de izquierdas cohesionada y mayoritaria. Además, el diario resalta la apuesta del presidente por un modelo económico más liberal y alineado con inversiones extranjeras, así como su intención de endurecer la lucha contra el crimen organizado siguiendo ejemplos como el de El Salvador. En este contexto, el apoyo implícito de Estados Unidos, especialmente de Donald Trump, aparece como un elemento clave de legitimación externa.

A este análisis se suman otras informaciones recogidas por otros medios, como por ejemplo el medio digital nau.ch, que amplía el enfoque hacia el contexto internacional y la dimensión geopolítica del resultado. El portal destaca la felicitación temprana de Donald Trump al candidato antes de la confirmación oficial de los resultados, interpretándola como una señal política relevante en plena reconfiguración del equilibrio regional. Nau.ch enfatiza que el triunfo de De la Espriella se inscribe en una tendencia de giro hacia la derecha en América Latina, citando ejemplos recientes en varios países de la región. También subraya el alineamiento del nuevo presidente con Washington, tanto en materia de seguridad como en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en un país clave por su producción de cocaína. El medio advierte, además, de la elevada tensión interna que podría derivarse de este cambio de rumbo, en un contexto donde la oposición cuestiona la validez total del proceso electoral. Finalmente, nau.ch interpreta la victoria como parte de una dinámica regional más amplia en la que Estados Unidos refuerza su influencia estratégica en América Latina.

Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción; nau.chEnlace externo en alemán

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Keiko Fujimori Keystone

Otro punto fuerte de la semana es el desenlace político en Perú con la elección de Keiko Fujimori como nueva presidenta, subrayando tanto el carácter histórico del resultado como la persistente fragilidad institucional del país. El medio público SRF destaca en primer lugar el carácter casi “repetido” de la candidatura de Fujimori, que había concurrido hasta cuatro veces a las elecciones presidenciales antes de alcanzar finalmente el poder. El artículo enfatiza que su victoria supone un hito simbólico, al convertirse en la primera mujer en asumir directamente la presidencia en el país, a diferencia de mandatarias anteriores que llegaron al cargo por sucesión constitucional. SRF interpreta este resultado como el cierre de un ciclo político personal, pero también como la continuidad de una dinastía marcada por la figura de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. En su enfoque, el medio sugiere que este vínculo familiar sigue siendo un elemento central en la lectura política del nuevo mandato.

El análisis del SRF sitúa la victoria en un contexto de extrema polarización y debilidad democrática, advirtiendo que el país encadena crisis políticas sucesivas con presidentes que apenas logran estabilidad en el cargo. El medio recuerda que la presidencia en Perú se ha convertido en un “Schleudersitz”, un puesto de alto riesgo, debido a la facilidad de las destituciones y a la fragmentación del sistema político. También subraya la acumulación de acusaciones de corrupción tanto en el entorno de Fujimori como en el de su rival electoral, lo que refuerza la percepción de un sistema profundamente erosionado. SRF destaca además que la elevada criminalidad y el aumento de la violencia social agravan aún más la situación de gobernabilidad. En su interpretación, el resultado electoral no garantiza estabilidad, sino que abre una fase incierta en la que la capacidad de construir mayorías parlamentarias será decisiva para evitar un nuevo ciclo de crisis.

Fuentes: SRFEnlace externo en alemán

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Revisado por Patricia Islas

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