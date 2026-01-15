Tiroteo en el ICE, investigación de la Fed y retirada de organizaciones internacionales

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad en Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado ante tres grandes temas procedentes de EE. UU., en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

Esta semana fue difícil decidir por dónde empezar: la implicación de Estados Unidos en Irán, Venezuela y Groenlandia copó los titulares en Suiza. Al final nos centramos en Minneapolis, donde un agente de inmigración disparó y mató a una mujer dentro de un coche, lo que ha provocado protestas continuas y detenciones.

Una persona detenida por agentes federales el martes cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada a tiros por un agente del ICE. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Las masivas protestas en Minneapolis de esta semana reflejan la indignación por la muerte de una mujer de 37 años, que fue abatida dentro de su coche por un agente de inmigración. Sin embargo, según un periódico suizo, ambos bandos están politizando el caso de manera irresponsable.

«La mortal operación de ICE en Minneapolis es el resultado de la implacable política migratoria de Trump», declaró el periódico Neue Zürcher Zeitung (NZZ) el viernes. «Pero los demócratas también contribuyeron a la escalada».

El 7 de enero, Renee Good fue abatida en la ciudad norteamericana de Minneapolis por un agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

«El relato del incidente que ofrecen las autoridades de Minnesota, dirigidas por los demócratas, y la administración republicana difiere considerablemente», explicó la radiotelevisión pública suiza SRF. «Según las autoridades de Minnesota, el uso de armas de fuego no estaba justificado. Un vídeo de un testigo muestra cómo el vehículo de la fallecida se alejaba del agente cuando este disparó. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, sostiene que el agente actuó en defensa propia: la mujer de 37 años se habría dirigido hacia él después de que un colega le pidiera que saliera del coche».

«No es fácil categorizar el incidente», admitió el NZZ. «No obstante, políticos y comentaristas de izquierda y derecha se precipitaron a sacar conclusiones. En una distorsión escalofriante de los hechos, Donald Trump afirmó que el agente había sido ‘atacado’ por Renee Good. Según Trump, había actuado en defensa propia: ‘Difícil de creer que todavía esté vivo’».

«Trump persigue una política despiadada de deportaciones masivas», continuó el NZZ. «Al mismo tiempo, la izquierda contribuyó a que un enfrentamiento violento fuera inevitable. Eso se debe a que parte del contexto es que políticos demócratas han calificado el uso, fundamentalmente legítimo, de las autoridades migratorias como una amenaza fascista, sobre todo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien llegó a llamar al ICE una ‘Gestapo moderna’».

El NZZ señaló que esta retórica, «que ni siquiera rehúye las comparaciones con el nazismo, ha reforzado en los activistas de izquierda la creencia de que la resistencia es moralmente imperativa». El diario indicó que todavía no está claro por qué Renee Good estacionó su coche cruzando la carretera. «Pero si se confirma la impresión de que obstruía la labor de las autoridades del ICE, eso también forma parte del panorama general», añadía.

«El mortal incidente del miércoles por la mañana es la culminación de muchos acontecimientos», concluyó el periódico. «Como bajo una lupa, el estado [de Minnesota] muestra de dónde proviene la división en la sociedad estadounidense. Pero, sobre todo, hacia qué conduce. En lugar de detenerse en este momento, tanto republicanos como demócratas ven la tragedia como un medio para profundizar su enfrentamiento».

Un vídeo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reproduce en una pantalla en la sala de la Bolsa de Nueva York el lunes. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

El martes, los jefes de 11 bancos centrales de todo el mundo —entre ellos Martin Schlegel, del Banco Nacional Suizo— emitieron un comunicado en el que afirmaban que «brindan su total solidaridad» al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Esta demostración de apoyo sin precedentes se produjo después de que las autoridades estadounidenses abrieran una investigación penal contra Powell.

«Bastante valiente», opinó el diario Tages-Anzeiger. «Quien apoya públicamente a Powell toma una postura frente a Donald Trump… y se convierte en un blanco».

El Departamento de Justicia está investigando si Powell proporcionó información falsa al Congreso sobre el coste de un proyecto de construcción en Washington.

La firma de Schlegel no está exenta de riesgos, explicó el periódico. «Trump es vengativo. Suiza ya está bajo presión: aún no se ha firmado un acuerdo aduanero, y Washington ha estado observando a Berna durante años por supuesta manipulación de la moneda. Trump podría tomar personalmente el apoyo a Powell y volver a presionar a Suiza».

Pero Schlegel actuó correctamente al tomar posición, subrayó el Tages-Anzeiger. «La independencia del banco central respecto a las instituciones políticas es un principio central de la política monetaria. Los economistas coinciden en que, si el banco central depende del gobierno, no puede combatir eficazmente la inflación. Numerosos estudios han demostrado que la independencia ofrece mejores resultados», señalaba. «Al respaldar a Jerome Powell, Martin Schlegel no está defendiendo a una persona, sino un principio; y, por lo tanto, aquello que hace efectiva la política monetaria en una democracia».

También el martes, el Neue Zürcher Zeitung (NZZ) valoró como «notable» el vídeo de dos minutos publicado por Powell el domingo, en el que acusa a Trump de usar el poder judicial contra él personalmente porque la Fed no ajusta su política monetaria a los deseos del expresidente. «Trump tiene más que perder en este conflicto de lo que uno podría pensar», afirmaba el diario.

«Si el conflicto entre Trump y la Fed se intensifica —por ejemplo, si Powell fuera realmente destituido o el presidente le pidiera dimitir de inmediato— eso podría generar una fuerte turbulencia en los mercados de divisas y bonos. La Fed podría perder entonces el control sobre las expectativas de inflación de los inversores, lo que tendría un impacto catastrófico en los planes de Trump de reducir el coste de vida para la población estadounidense. Las hipotecas o los préstamos para automóviles se encarecerían aún más que hoy. Los republicanos no pueden permitirse eso poco antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre».

El glaciar Morteratsch, en el sureste de Suiza, en proceso de deshielo, fotografiado en octubre de 2025. Keystone / Jean-Christophe Bott

La semana pasada, Donald Trump firmó un decreto que ordena la retirada de su país de 66 organizaciones internacionales que, según él, son «contrarias a los intereses de Estados Unidos». Los tratados y comités relacionados con el clima son los más afectados.

De las 66 organizaciones de la lista, alrededor de la mitad están vinculadas a las Naciones Unidas, informó (en francés) la radio pública suiza RTS. «La más importante es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado fundacional de todos los demás acuerdos internacionales sobre clima, firmado en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río», señaló.

El decreto también ordena la retirada del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que marca el estándar en ciencia climática, así como de otras organizaciones involucradas en la protección del planeta, como la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UN Water.

La RTS recordó que en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Trump provocó fuertes reacciones al cuestionar la ciencia climática, describiendo el calentamiento global como «el mayor engaño jamás perpetrado contra el mundo» y elogiando el carbón «limpio y hermoso».

Otras organizaciones en la lista incluyen el Fondo de Población de la ONU, el Foro Global de Lucha contra el Terrorismo, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.

«Trump ha mostrado desde hace tiempo escepticismo hacia las instituciones intergubernamentales, criticando sus costes y cuestionando su eficacia», señaló el periódico Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «La decisión de retirarse de estas organizaciones está en línea con su estrategia de ‘América primero’».

La próxima edición de «Perspectivas suizas de EE.UU» se publicará el jueves 22 de enero. ¡Hasta entonces!

