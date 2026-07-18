Tregua entre cárteles en México; fin de los controles fronterizos entre España y Gibraltar; y Washington contra las brigadas médicas cubanas
Una semana más les presento tres noticias de países hispanohablantes que han resonado en la prensa suiza.
El medio público suizo en francés RTS ha analizado el impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre la seguridad en México. Aborda el torneo desde una perspectiva poco habitual y sostiene, apoyándose en especialistas en crimen organizado, que la reducción de la violencia no responde a una mejora de la situación, sino a una pausa estratégica que beneficia tanto a las organizaciones criminales como a las autoridades.
El reportaje explica que los cárteles habrían evitado los enfrentamientos abiertos para aprovechar el enorme flujo de turistas y dinero generado por el campeonato. Destaca que, durante el torneo, las fuerzas de seguridad también redujeron sus operaciones, mientras aumentaban actividades como el blanqueo de capitales, la extorsión al sector turístico, el narcotráfico, la prostitución forzada y los fraudes financieros. El medio interpreta esta coincidencia como un indicio de una tregua tácita que favorece los negocios ilícitos sin poner en riesgo la celebración del encuentro.
Al mismo tiempo, la cadena pública suiza advierte de que esta calma podría ser únicamente temporal. Citando a expertos en seguridad, señala que, una vez concluido el Mundial, es probable que se reanude la disputa violenta entre los cárteles por el control del territorio. La RTS presenta así una lectura crítica del campeonato, poniendo el foco en cómo un gran acontecimiento deportivo puede alterar temporalmente la dinámica del crimen organizado sin resolver las causas estructurales de la violencia en México.
Fuentes: RTSEnlace externo, en francés
El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido para eliminar los controles fronterizos terrestres entre Gibraltar y España ha resonado con fuerza en los medios suizos. El diario Der Bund interpreta este pacto como un hito político que prioriza la cooperación y la estabilidad económica por encima de las tensiones derivadas del Brexit.
El periódico explica que la supresión de la verja evita que Gibraltar quede aislado tras la salida británica de la UE y protege un modelo económico que depende en gran medida de los miles de trabajadores españoles que cruzan la frontera cada día. Der Bund subraya que, sin este acuerdo, la implantación de controles completos habría supuesto un serio riesgo para el territorio británico, cuya economía está estrechamente vinculada al libre tránsito de personas y mercancías.
Al mismo tiempo, el diario recuerda que el acuerdo no resuelve la histórica disputa sobre la soberanía de Gibraltar, que España sigue reclamando desde hace siglos. Sin embargo, advierte de que el entendimiento alcanzado demuestra que ambas partes han optado por una solución pragmática centrada en los intereses de la población fronteriza. Para Der Bund, la imagen de la desaparición de la verja representa también un símbolo de reconciliación y de cooperación en un contexto europeo marcado en los últimos años por las consecuencias del Brexit.
Fuente: Der BundEnlace externo, en alemán
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Primer día de cruces sin controles fronterizos entre España y Gibraltar
La creciente presión de Estados Unidos sobre el programa de brigadas médicas de Cuba, una de las principales fuentes de ingresos del régimen, ha sido objeto de alálisis para uno de los periódicos más importantes del país helvético. El Neue Zürcher Zeitung analiza este conflicto desde una perspectiva geopolítica y económica, subrayando tanto las implicaciones humanitarias como los intereses estratégicos que lo atraviesan.
El diario explica que la administración de Trump ha intensificado la presión sobre los más de cincuenta países que emplean personal sanitario cubano, amenazándolos con sanciones si no ponen fin a esos acuerdos. El NZZ destaca que esta estrategia busca debilitar una de las principales vías de financiación de La Habana, ya que el Estado cubano retiene la mayor parte de los salarios de sus profesionales desplazados al extranjero. Al mismo tiempo, advierte de que varios gobiernos latinoamericanos ya han cedido a las exigencias de Washington, pese a reconocer públicamente la importancia de estos médicos para sus sistemas de salud.
No obstante, el periódico también subraya que el programa sanitario cubano está rodeado de fuertes controversias. Recoge las denuncias de organismos internacionales sobre posibles condiciones de explotación laboral y restricciones severas a la libertad del personal médico, aunque señala que La Habana rechaza estas acusaciones y sostiene que los ingresos obtenidos permiten sostener el sistema sanitario y educativo del país. El NZZ presenta así un análisis que evita simplificaciones y muestra cómo el enfrentamiento entre Washington y Cuba confronta argumentos de derechos humanos con necesidades sanitarias urgentes en numerosos países de la región.
Fuente: NZZEnlace externo, an alemán
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Equipos rotos y médicos exhaustos: el sistema de salud cubano al borde del colapso
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Artículo revisado por Patricia Islas
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