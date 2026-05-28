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Tres personas heridas por arma blanca en un ataque en una estación de tren en Suiza

ataque
Estación de tren en Winterthur, Suiza. Keystone / Gaetan Bally

Un hombre ha atacado y herido a tres personas con un arma blanca en una estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur.

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La policía del cantón de Zúrich detuvo posteriormente al presunto autor del ataque, un ciudadano suizo de 31 años que había huido del lugar.

El motivo del ataque aún no está claro y sigue siendo objeto de investigación.

El ataque se produjo poco antes de las 8:30 de la mañana y dejó tres personas heridas, de 28, 43 y 52 años. Los tres fueron trasladados al hospital, según informó la policía.

La zona de la estación permanece acordonada. La policía cantonal de Zúrich facilitará más información a lo largo del día.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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