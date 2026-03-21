Trump endurece el tono con Cuba; Gaesa domina la economía; y problemas existenciales
Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Esta semana se ha analizado mucho la situación de Cuba. Es por ello que en este repaso de prensa intentaré organizar la información disponible en los medios suizos.
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Trump endurece el tono con Cuba y La Habana responde
La prensa suiza analiza esta semana las tensiones entre Estados Unidos y Cuba.
«Todo agresor externo se enfrentará a una resistencia insuperable»Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, según recoge Nau.ch
Por ejemplo, el portal Nau.ch recoge la contundente reacción del presidente cubano Miguel Díaz-Canel ante las declaraciones de Donald Trump, quien habría insinuado la posibilidad de intervenir o «liberar» la isla. Desde La Habana, el mensaje es claro: Cuba no cederá ante amenazas externas y está dispuesta a resistir cualquier intento de injerencia. El artículo subraya cómo el discurso estadounidense cuestiona la legitimidad del liderazgo cubano y exige cambios políticos en medio de una profunda crisis económica que atraviesa el país.
Al mismo tiempo, Nau.ch destaca el impacto de las medidas económicas sobre la isla, especialmente el bloqueo de suministros energéticos clave y el embargo comercial que dura décadas. Estas acciones han agravado la escasez y los cortes de electricidad, reforzando la narrativa del Gobierno cubano de estar siendo sometido a una «asfixia económica». Como elemento adicional, otros medios como Watson.ch apuntan a un creciente aislamiento regional: Costa Rica ha roto relaciones diplomáticas con Cuba, siguiendo la línea de presión de Washington, en un contexto en el que cada vez menos países latinoamericanos apoyan activamente a la isla. Para el medio, esta combinación de presión externa y pérdida de aliados complica aún más la situación de Cuba, pese a que continúan los contactos diplomáticos con Estados Unidos. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán, watson.chEnlace externo en alemán)
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Cuba negocia en secreto con Estados Unidos mientras Gaesa domina la economía
El diario NZZ nos trae otro enfoque sobre este tema. Mientras nau.ch o watson.ch hablan sobre la presión externa de Estados Unidos, el aislamiento regional y la retórica de amenazas, un artículo del NZZ profundiza en la estructura económica y política interna de Cuba, el papel de Gaesa y la complejidad de las negociaciones secretas con Estados Unidos.
«Para negociar con Washington, Trump tendría que tratar con los poderosos gestores de Gaesa»Conclusión periodística de NZZ
El artículo de NZZ explica que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha admitido por primera vez que su gobierno mantiene conversaciones con Washington, aunque se desconoce quién las lidera y cuál es su contenido exacto. Los contactos habrían incluido a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «Raulito», nieto del histórico líder Raúl Castro, considerado una figura clave dentro del círculo de poder en La Habana, con gran influencia sobre el ejército y los sectores económicos estratégicos.
El medio analiza también el papel del conglomerado Gaesa, que opera en turismo, comercio, banca e importación-exportación, controlando un porcentaje significativo del PIB cubano y de la gestión de divisas. Según filtraciones financieras recientes, Gaesa genera ingresos tres veces superiores a los del Estado cubano y mantiene hasta 18.000 millones de dólares en reservas. NZZ subraya que cualquier apertura económica o acuerdo con Estados Unidos pasaría necesariamente por negociar con los gestores de Gaesa, quienes podrían estar interesados en garantizar su posición tras el eventual fin del régimen comunista. (Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción)
Apagones y crisis cotidiana marcan la vida en Cuba
Un artículo del medio público en alemán SRF aporta una perspectiva directa desde el terreno sobre la crisis humanitaria en Cuba, distinta del enfoque diplomático y económico de los otros artículos. La corresponsal de SRF, Anna Lemmenmeier, relata cómo los apagones y la escasez de suministros esenciales afectan a la vida diaria de la población, mostrando un impacto inmediato en la sociedad que complementa los análisis sobre política y economía.
«Para muchos cubanos, los problemas son cada vez más existenciales»Síntesis periodística de SRF
Según el artículo, un apagón masivo a comienzos de semana dejó a toda Cuba sin electricidad, reflejando el deterioro de la infraestructura energética y el efecto del bloqueo estadounidense que corta el suministro de petróleo venezolano. Lemmenmeier recoge testimonios de ciudadanas y ciudadanos que describen cómo la falta de luz y combustible afecta desde la conservación de alimentos hasta el funcionamiento de hospitales y el transporte diario. Las largas colas por gasolina, la imposibilidad de realizar operaciones médicas con normalidad y la precariedad general de la vida cotidiana muestran que para muchos cubanos los problemas son cada vez más existenciales.
El artículo también analiza las causas estructurales de la crisis, combinando la infraestructura envejecida del país con las sanciones externas y el aislamiento energético. Según SRF, la escasez de petróleo y la dependencia del suministro venezolano han llevado al colapso parcial de la red eléctrica. Frente a esta situación, la población demanda cambios urgentes, no necesariamente un cambio de régimen, sino soluciones para garantizar un día a día mínimamente normal: poder alimentar a sus hijos, tener electricidad y combustible suficiente. La cobertura de SRF destaca que el impacto en la vida cotidiana añade una dimensión humana imprescindible para entender la compleja situación cubana. (Fuente: SRF Enlace externoen alemán)
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Revisado por Patricia Islas
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