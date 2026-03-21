Trump endurece el tono con Cuba; Gaesa domina la economía; y problemas existenciales

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Esta semana se ha analizado mucho la situación de Cuba. Es por ello que en este repaso de prensa intentaré organizar la información disponible en los medios suizos.

6 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

Ayúdenos a mejorar nuestro repaso de prensa

Su opinión es muy importante. Tómese 2 minutos para responder una breve encuesta y ayúdenos a mejorar.

La encuesta es anónima y todos los datos son confidenciales.

👉 [Participe en la encuestaEnlace externo]

Trump endurece el tono con Cuba y La Habana responde

Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba Keystone

La prensa suiza analiza esta semana las tensiones entre Estados Unidos y Cuba.

«Todo agresor externo se enfrentará a una resistencia insuperable» Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, según recoge Nau.ch

Por ejemplo, el portal Nau.ch recoge la contundente reacción del presidente cubano Miguel Díaz-Canel ante las declaraciones de Donald Trump, quien habría insinuado la posibilidad de intervenir o «liberar» la isla. Desde La Habana, el mensaje es claro: Cuba no cederá ante amenazas externas y está dispuesta a resistir cualquier intento de injerencia. El artículo subraya cómo el discurso estadounidense cuestiona la legitimidad del liderazgo cubano y exige cambios políticos en medio de una profunda crisis económica que atraviesa el país.

Al mismo tiempo, Nau.ch destaca el impacto de las medidas económicas sobre la isla, especialmente el bloqueo de suministros energéticos clave y el embargo comercial que dura décadas. Estas acciones han agravado la escasez y los cortes de electricidad, reforzando la narrativa del Gobierno cubano de estar siendo sometido a una «asfixia económica». Como elemento adicional, otros medios como Watson.ch apuntan a un creciente aislamiento regional: Costa Rica ha roto relaciones diplomáticas con Cuba, siguiendo la línea de presión de Washington, en un contexto en el que cada vez menos países latinoamericanos apoyan activamente a la isla. Para el medio, esta combinación de presión externa y pérdida de aliados complica aún más la situación de Cuba, pese a que continúan los contactos diplomáticos con Estados Unidos. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán, watson.chEnlace externo en alemán)

Mostrar más

Mostrar más Costa Rica cierra la embajada en Cuba y dice que hay que «limpiar al hemisferio de comunistas» Este contenido fue publicado en Costa Rica cerró este miércoles su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos del país, al advertir que hay que «limpiar al hemisferio de comunistas». leer más Costa Rica cierra la embajada en Cuba y dice que hay que «limpiar al hemisferio de comunistas»

Cuba negocia en secreto con Estados Unidos mientras Gaesa domina la economía

Niños jugando en las calles de La Habana. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

El diario NZZ nos trae otro enfoque sobre este tema. Mientras nau.ch o watson.ch hablan sobre la presión externa de Estados Unidos, el aislamiento regional y la retórica de amenazas, un artículo del NZZ profundiza en la estructura económica y política interna de Cuba, el papel de Gaesa y la complejidad de las negociaciones secretas con Estados Unidos.

«Para negociar con Washington, Trump tendría que tratar con los poderosos gestores de Gaesa» Conclusión periodística de NZZ

El artículo de NZZ explica que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha admitido por primera vez que su gobierno mantiene conversaciones con Washington, aunque se desconoce quién las lidera y cuál es su contenido exacto. Los contactos habrían incluido a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «Raulito», nieto del histórico líder Raúl Castro, considerado una figura clave dentro del círculo de poder en La Habana, con gran influencia sobre el ejército y los sectores económicos estratégicos.

El medio analiza también el papel del conglomerado Gaesa, que opera en turismo, comercio, banca e importación-exportación, controlando un porcentaje significativo del PIB cubano y de la gestión de divisas. Según filtraciones financieras recientes, Gaesa genera ingresos tres veces superiores a los del Estado cubano y mantiene hasta 18.000 millones de dólares en reservas. NZZ subraya que cualquier apertura económica o acuerdo con Estados Unidos pasaría necesariamente por negociar con los gestores de Gaesa, quienes podrían estar interesados en garantizar su posición tras el eventual fin del régimen comunista. (Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción)

Apagones y crisis cotidiana marcan la vida en Cuba

Dos mujeres cubanas conversando durante un apagón. Keystone

Un artículo del medio público en alemán SRF aporta una perspectiva directa desde el terreno sobre la crisis humanitaria en Cuba, distinta del enfoque diplomático y económico de los otros artículos. La corresponsal de SRF, Anna Lemmenmeier, relata cómo los apagones y la escasez de suministros esenciales afectan a la vida diaria de la población, mostrando un impacto inmediato en la sociedad que complementa los análisis sobre política y economía.

«Para muchos cubanos, los problemas son cada vez más existenciales» Síntesis periodística de SRF

Según el artículo, un apagón masivo a comienzos de semana dejó a toda Cuba sin electricidad, reflejando el deterioro de la infraestructura energética y el efecto del bloqueo estadounidense que corta el suministro de petróleo venezolano. Lemmenmeier recoge testimonios de ciudadanas y ciudadanos que describen cómo la falta de luz y combustible afecta desde la conservación de alimentos hasta el funcionamiento de hospitales y el transporte diario. Las largas colas por gasolina, la imposibilidad de realizar operaciones médicas con normalidad y la precariedad general de la vida cotidiana muestran que para muchos cubanos los problemas son cada vez más existenciales.

El artículo también analiza las causas estructurales de la crisis, combinando la infraestructura envejecida del país con las sanciones externas y el aislamiento energético. Según SRF, la escasez de petróleo y la dependencia del suministro venezolano han llevado al colapso parcial de la red eléctrica. Frente a esta situación, la población demanda cambios urgentes, no necesariamente un cambio de régimen, sino soluciones para garantizar un día a día mínimamente normal: poder alimentar a sus hijos, tener electricidad y combustible suficiente. La cobertura de SRF destaca que el impacto en la vida cotidiana añade una dimensión humana imprescindible para entender la compleja situación cubana. (Fuente: SRF Enlace externoen alemán)

Mostrar más

Mostrar más La avanzada de un convoy internacional comienza la entrega de medicamentos en Cuba Este contenido fue publicado en La avanzada europea de un convoy internacional que transporta a Cuba ayuda humanitaria por mar y aire llegó a La Habana con cinco toneladas de insumos médicos que comenzaron a entregar este miércoles en hospitales de la capital. leer más La avanzada de un convoy internacional comienza la entrega de medicamentos en Cuba

A continuación algunos de nuestros explicativos de esta semana a destacar:

Mostrar más

Mostrar más Democracia ¿Afecta la democracia directa a la economía? Este contenido fue publicado en En un contexto de debilitamiento de las normas comerciales globales, los países buscan reforzar sus exportaciones y diversificar acuerdos, pero Suiza enfrenta un desafío único: el poder de las urnas. leer más ¿Afecta la democracia directa a la economía?

Mostrar más

Mostrar más Adaptación climática Suiza avanza hacia el fin de la prohibición de construir nuevas centrales nucleares Este contenido fue publicado en Suiza analiza levantar la prohibición de construir nuevas centrales nucleares para reforzar su seguridad energética. leer más Suiza avanza hacia el fin de la prohibición de construir nuevas centrales nucleares

Mostrar más

Mostrar más Política suiza 7 gráficos que muestran cómo viven las personas LGBTIQ+ en Suiza Este contenido fue publicado en ¿Cómo es la vida de una persona queer en Suiza? Un estudio analiza la discriminación, los coming outs —cuando alguien revela su orientación sexual o identidad de género— y las autolesiones. leer más 7 gráficos que muestran cómo viven las personas LGBTIQ+ en Suiza

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaremos el próximo repaso a la prensa suiza el próximo 28 de marzo. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Revisado por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos