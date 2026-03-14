Coalición militar contra los cárteles; Trump presiona a Cuba; y el giro a la derecha de Chile

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimada lectora, estimado lector, les presento, como cada semana, el repaso de prensa sobre noticias del mundo hispanohablante. Tres noticias importantes nos llegan desde varios países hispanohablantes.

7 minutos

José Kress Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

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Trump lanza una coalición militar contra los cárteles en Sudamérica

Conferencia de Trump con sus aliados en Sudamérica y en el Caribe. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Parece dificil encontrar esta semana una noticia que no gire en torno al presidente de EE.UU.. La prensa suiza está muy interesada en cualquier gesto o detalle proveniente de Donald Trump y algunos de ellos están relacionados con países de habla hispana. Por ejemplo, una de las noticias comentadas por la prensa suiza esta semana es la coalición militar impulsada por Donald Trump junto a varios aliados latinoamericanos para combatir el narcotráfico y la criminalidad organizada en la región.

«Trabajaremos con vosotros para hacer todo lo que sea necesario. Usaremos misiles» Afirmación de Trump recogida por RTS

Por ejemplo en un artículo del medio público en francés RTS se informa sobre la reunión que mantuvieron doce líderes latinoamericanos el pasado sábado con Donald Trump en su club de golf de Miami en una cumbre denominada Escudo de las Américas, a la que asistieron el presidente argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele, entre otros. En su discurso, Trump anunció una nueva coalición para erradicar los cárteles criminales y no descartó el uso de misiles contra el narcotráfico, al que calificó de cáncer que infecta la región. La cumbre tiene además una clara dimensión geopolítica, ya que busca afirmar la influencia de Washington frente a Pekín en América Latina, en lo que algunos analistas describen como la aplicación de la llamada doctrina Donroe, una actualización de la histórica doctrina Monroe que consideraba el continente americano como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos.

El artículo destaca la ausencia de México, Brasil y Colombia, los tres países más relevantes en la lucha contra el narcotráfico. La experta del International Institute for Strategic Studies Irene Mia advirtió de que sin México y Brasil será difícil abordar los problemas de criminalidad organizada en la región. Trump describió precisamente a México como el epicentro de la violencia de los cárteles. Además RTS subraya que Trump aprovechó el evento para presionar a Cuba. (Fuente: RTSEnlace externo en francés)

Presión máxima sobre Cuba: Trump busca el colapso del régimen castrista

Un soldado en bicicleta por las calles de La Habana, Cuba. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

Otra noticia difundida esta semana por la prensa suiza es la creciente presión de la administración Trump sobre Cuba, un régimen que el presidente estadounidense asegura está en sus últimas horas.

«Me ocuparé de Cuba» Afirmación de Trump recogida por NZZ

Por ejemplo un artículo del NZZ, comenta que Donald Trump aprovechó la cumbre con líderes conservadores de América Latina y el Caribe, la cual ya hemos comentado en el punto anterior, para redoblar sus amenazas contra el gobierno cubano. El mandatario confirmó que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene contactos con representantes del régimen, y medios como Axios apuntan a que el nieto del líder revolucionario Raúl Castro se reunió con Rubio a finales de febrero.

Según el artículo, la situación en la isla se deteriora a un ritmo acelerado. Desde hace más de dos meses Cuba no recibe suministros de petróleo, lo que ha dejado sin servicio a varias centrales eléctricas y provocado apagones que han afectado a dos tercios del país. A la crisis energética se suma la escasez de combustible, que ha paralizado prácticamente el transporte público y dificulta el abastecimiento de bienes básicos. Washington presiona además a países latinoamericanos para que cancelen sus acuerdos de cooperación médica con La Habana, una de las principales fuentes de divisas del régimen junto al turismo. Tras Honduras, Guatemala y Jamaica, que rompieron la semana pasada una colaboración de más de cincuenta años, el cerco económico sobre Cuba no deja de estrecharse. (Fuentes: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción)

El giro a la derecha de Chile: Kast asume la presidencia con un gobierno de urgencia

Kast gana las elecciones en Chile. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Los medios suizos se han hecho eco de la llegada al poder en Chile del ultraconservador José Antonio Kast, el presidente más a la derecha que ha tenido el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

«Chile necesita un gobierno de urgencia, y eso es lo que vamos a tener. No es un eslogan» Afirmación de José Antonio Kast en su primer discurso a la nación, recogida por Blick

El artículo de Blick explica que, el abogado y exdiputado José Antonio Kast tomó posesión de la presidencia de Chile el pasado miércoles en una ceremonia celebrada ante el Parlamento reunido en pleno en Valparaíso. Kast, que ganó las elecciones presidenciales de diciembre con una amplia ventaja sobre la comunista moderada Jeannette Jara, sucede al presidente de izquierda Gabriel Boric. En su primer discurso a la nación, pronunciado desde uno de los balcones del palacio presidencial de La Moneda en Santiago, prometió que el llamado gobierno de urgencia no sería simplemente un eslogan, sino una respuesta concreta a lo que definió como una emergencia en materia de seguridad, salud, educación y empleo. Ante miles de seguidores congregados en la capital, el nuevo mandatario, de 60 años, arrancó su mandato con un tono de firmeza que marca un giro radical respecto a la etapa anterior.

Según Blick, entre sus primeras medidas, Kast firmó seis decretos el mismo día de su toma de posesión, tres de ellos destinados a frenar la migración irregular, una de sus principales promesas electorales. Ordenó al jefe del Ejército la construcción de barreras físicas en la frontera con Bolivia para impedir el paso de inmigrantes sin papeles, colectivo que en Chile ronda las 337.000 personas según datos oficiales. El nuevo gobierno también anunció una auditoría de todos los ministerios para evaluar el estado en que el ejecutivo saliente dejó la administración. La llegada de Kast al poder se enmarca en una oleada de gobiernos conservadores en América Latina y refuerza la posición de Estados Unidos en la región, en un acto al que asistieron líderes como el argentino Javier Milei y la Premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado. (Fuente: BlickEnlace externo en francés)

A continuación algunos de nuestros explicativos de esta semana a destacar:

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Revisado por Carla Wolff

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