Trump y los archivos de Epstein, especulaciones sobre UBS y pruebas nucleares

Keystone y SWI swissinfo.ch

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Bienvenidos y bienvenidas a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios suizos han informado y cómo el periodismo suizo ha reaccionado ante tres historias principales en Estados Unidos: política, finanzas y ciencia.

8 minutos

La gran noticia política en Suiza esta semana fue el anuncio del viernes de un acuerdo comercial con Estados Unidos: los aranceles sobre las importaciones suizas se reducirán del 39 % al 15 %, a cambio de inversiones considerables por parte de empresas suizas.

En Estados Unidos, sin embargo, la noticia política más destacada ha sido la posible publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, algo a lo que el presidente estadounidense Donald Trump se había opuesto durante meses, antes de cambiar de opinión el fin de semana. ¿Cuál es la opinión suiza sobre este giro de Trump?

Esta semana también analizamos los últimos avances en la especulada mudanza de UBS a Estados Unidos y la decisión de Trump de reanudar las pruebas de armas nucleares.

Estatuas de Donald Trump y Jeffrey Epstein, realizadas por defensores de la libertad de expresión, en el National Mall, cerca del Capitolio, en Washington, DC, el 23 de septiembre. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Después de muchos giros y vueltas, la publicación de los llamados archivos Epstein se acerca, informó el miércoles la emisora pública suiza SRF. «¿Contienen dinamita política o no?» se preguntaba.

El martes, el Congreso controlado por los republicanos votó casi por unanimidad para forzar la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, un resultado que el presidente Donald Trump había combatido durante meses antes de dar un giro el domingo.

«Cuando se dio cuenta de que suficientes republicanos votarían a favor de la publicación, el propio presidente pasó a la ofensiva y se pronunció a favor de la publicación. No logró barrer el tema bajo la alfombra ni descartarlo como una nota secundaria trivial», escribió SRF.

El escándalo Epstein ha sido una espina en el costado de Trump durante meses. Muchos votantes de Trump creen que su administración encubrió los vínculos de Epstein con personas poderosas y ocultó detalles sobre su muerte, que fue declarada un suicidio, en una cárcel de Manhattan en 2019.

Para el Tages-Anzeiger de Zúrich, el giro de Trump fue un intento de «movimiento de rescate», pero en realidad lo hizo parecer «desesperado».

«Escribir ‘¡No me importa!’ en letras mayúsculas da la impresión contraria», señaló el diario en un editorial del lunes. «Después de meses de resistencia, nadie cree que a Trump realmente no le importe la publicación de los archivos. Además, es absurdo pedir a los políticos que instruyan al gobierno para que los publique: Trump podría hacerlo en cualquier momento. No necesita una orden del Congreso para ello».

El Tages-Anzeiger agregó que el giro verbal probablemente no convencerá ni siquiera a los seguidores de Trump. «Ellos creen casi todo lo que dice el presidente. Sin embargo, son escépticos respecto al caso Epstein, que involucra abuso de menores. Solo la publicación de los archivos serviría como un golpe liberador. Cualquier otra cosa alimenta la sospecha de que realmente contienen información explosiva, o al menos algo desagradable para Trump».

El proyecto de ley exige que todos los archivos de Epstein se hagan públicos dentro de los 30 días posteriores a la firma de la ley por parte de Trump. Esto permite al Departamento de Justicia revisar los documentos en busca de información sensible y realizar las correspondientes redacciones.

Nubes oscuras sobre Paradeplatz, el centro financiero suizo, en Zúrich. Keystone / Alessandro Della Bella

¿Lo hará o no lo hará? Durante meses han circulado rumores de que el banco suizo UBS trasladará su sede a Estados Unidos si el gobierno suizo no cede en las nuevas normas de capital. El lunes se reveló que el presidente de UBS, Colm Kelleher, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habían discutido el tema en privado.

La administración Trump fue «receptiva a recibir uno de los activos más valiosos de Suiza», señaló el Financial Times, que publicó la noticia, citando a «tres personas familiarizadas con la conversación».

La posición oficial de UBS no había cambiado: «Como hemos dicho repetidamente, queremos seguir operando con éxito como un banco global desde Suiza».

Thomas Jordan, ex presidente del Banco Nacional Suizo, dijo el martes a la televisión pública suiza SRF que no podía juzgar si un traslado de UBS sería realista, pero dejó claro que «lo importante no es hacer amenazas de este tipo». Afirmó que se necesita un diálogo objetivo entre el gobierno y el banco sobre las regulaciones de adecuación de capital, sin emociones. Se requiere estabilidad por un lado y un sector financiero viable por el otro. «Esto no solo es importante para UBS y el sector financiero, sino para toda la economía», añadió Jordan.

«UBS tiene la misma probabilidad de abandonar Suiza que los multimillonarios», es decir, que se quedará, según un análisis de tippinpoint.ch, un sitio web de noticias sobre finanzas y sostenibilidad. «Si se cree a políticos y comentaristas, actualmente se están empacando maletas en Suiza: tanto el personal de UBS como los multimillonarios. Al igual que con la disputa aduanera con EE. UU., sería deseable ver más firmeza y menos pánico», escribió el sitio el martes.

Recordó cómo reportes similares en el New York Post el mes pasado no generaron gran indignación «en parte porque las fortalezas del mensajero estaban en el cotilleo sensacionalista». Entonces, ¿es serio ahora que lo cubre el FT? «Difícilmente. Porque en el tema crucial de los requisitos de adecuación de capital para el último gran banco global de Suiza, el cabildeo sin precedentes de UBS probablemente tendrá éxito», escribió tippinpoint.ch. «Parece que el viento político está cambiando».

Una nube en forma de hongo se eleva desde una explosión de prueba en el Sitio de Pruebas de Nevada el 24 de junio de 1957. Keystone

Estados Unidos y Rusia están discutiendo la posibilidad de reanudar las pruebas de armas nucleares. «Casi todo es completamente incierto”, señaló la radio pública suiza SRF, que consultó a un experto en amenazas nucleares y disuasión para arrojar algo de luz sobre el tema.

«Se avecina una nueva era de irracionalidad nuclear», advirtió el Tages-Anzeiger hace un par de semanas, justo después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara al Pentágono reanudar las pruebas de armas nucleares por primera vez desde 1992. Desde entonces, la mayoría de los países con armas nucleares han realizado simulaciones de explosiones nucleares utilizando supercomputadoras.

El lunes, SRF se preguntó si, dado que estas simulaciones podrían hacer innecesarias las pruebas reales, los últimos anuncios de Trump y del presidente ruso Vladimir Putin no serían más que una exhibición de fuerza.

«Primero, no sabemos exactamente a qué se refiere Donald Trump: dice algo, luego corrige su declaración, y después se repite», dijo Liviu Horovitz, investigador del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) en Berlín. «Su ministro, que es responsable de las armas nucleares, dice que no son necesarias pruebas. El ejército dice que no son necesarias pruebas. Así que no sabemos qué está pasando».

No muy tranquilizador, SRF preguntó si se estaba gestando una nueva carrera armamentista nuclear. «Los estados nucleares han estado modernizando y ampliando sus arsenales durante varios años. Así que esto no es nada nuevo. Y la declaración de Trump difícilmente cambiará eso», señaló Horovitz. «Sin embargo, si Estados Unidos llegara a realizar explosiones nucleares con fines de prueba, probablemente otros países harían lo mismo. Esto, a su vez, beneficiaría más a países como China o Corea del Norte que a Estados Unidos: hasta ahora, estos dos estados han realizado muchas menos pruebas de explosión que EE. UU. o Rusia».

El Tages-Anzeiger fue más directo: «Está surgiendo una nueva carrera armamentista nuclear, cuyos riesgos de escalada aún no son previsibles».

Neue Zürcher Zeitung Enlace externo (alemán, solo suscritos)

La próxima edición de «Perspectivas suizas sobre noticias de EE. UU.» se publicará el miércoles 27 de noviembre. ¡Nos vemos entonces!

Si tienes algún comentario o sugerencia, envía un correo a english@swissinfo.ch.

Mostrar más

Mostrar más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza Suscríbase a nuestro boletín y reciba cada sábado un correo electrónico con las últimas noticias de España e Hispanoamérica publicadas en los medios de comunicación de Suiza. leer más La actualidad de España e Hispanoamérica en la prensa suiza

Traducido con IA por José Kress

Los preferidos del público Los más discutidos