Un cantón suizo cierra todos los puertos alpinos durante el invierno

Todos los puertos alpinos de Uri han cerrado durante el invierno Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Se ha cerrado el puerto de Oberalp, en Suiza, por la llegada del invierno, lo que significa que los cinco puertos alpinos del cantón de Uri (los otros habían sido previamente cerrados también) permanecerán intransitables hasta primavera.

1 minuto

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Swiss canton closes all Alpine passes for the winter leer más Swiss canton closes all Alpine passes for the winter

Deutsch de Alle Urner Alpenpässe haben Wintersperre verhängt original leer más Alle Urner Alpenpässe haben Wintersperre verhängt

El paso de Oberalp, que conecta Andermatt con Sedrun, permanece cerrado por la llegada del invierno desde las 9:00 del miércoles, según ha anunciado el Departamento de Obras Públicas de Uri.

Ya se había impuesto el cierre invernal hasta la primavera en los pasos alpinos de Furka, Susten, Klausen y Gotthard, en Uri.

Mostrar más

Mostrar más El paso suizo del Gotardo cierra en invierno Este contenido fue publicado en Con la llegada del invierno, el paso del Gotardo se cierra por motivos de seguridad. leer más El paso suizo del Gotardo cierra en invierno

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos