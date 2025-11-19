Un cantón suizo cierra todos los puertos alpinos durante el invierno
Se ha cerrado el puerto de Oberalp, en Suiza, por la llegada del invierno, lo que significa que los cinco puertos alpinos del cantón de Uri (los otros habían sido previamente cerrados también) permanecerán intransitables hasta primavera.
El paso de Oberalp, que conecta Andermatt con Sedrun, permanece cerrado por la llegada del invierno desde las 9:00 del miércoles, según ha anunciado el Departamento de Obras Públicas de Uri.
Ya se había impuesto el cierre invernal hasta la primavera en los pasos alpinos de Furka, Susten, Klausen y Gotthard, en Uri.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.
