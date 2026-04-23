Un complejo de Dios, el cambio de liderazgo de Apple y la tecnología entra en guerra

Keystone

Estados Unidos tiene a los medios suizos especulando sobre el futuro de las empresas tecnológicas en los conflictos, cómo John Ternus ocupará el lugar de Tim Cook como CEO de Apple y si Donald Trump tiene poderes divinos.

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Bienvenidas y bienvenidos a nuestro repaso de prensa sobre los acontecimientos en Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios suizos han informado y reaccionado a tres grandes historias en EE. UU.: en política, finanzas y ciencia.

Trump ha publicado mensajes polémicos en las redes sociales Reuters / Truth Social

Mezclar la política con la religión a menudo puede terminar mal. La prensa suiza considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está agitando demasiado este cóctel explosivo al representarse a sí mismo como Jesús en las redes sociales y luego enfrentarse al Papa.

«Incluso para sus estándares, Trump ha generado una considerable indignación», señaló el periódico Neue Zürcher Zeitung.

Los comentaristas se esfuerzan por entender una estrategia que podría volverse en su contra al alienar a una de las bases de poder político de Trump: la comunidad católica. «Las diatribas de Trump contra el Papa han desconcertado a sus seguidores. Quizá… quiso desviar la atención de la guerra en Irán cuando se conectó a Truth Social en una aburrida noche de domingo», dijo el NZZ.

Pero ¿es este comportamiento una locura, un complejo de Dios o una jugada maestra de intimidación para que Trump se salga con la suya sembrando miedo y dudas en la mente de sus adversarios?

La radiotelevisión pública suiza SRF lo plantea de otra manera: «¿Es Trump un pirómano? ¿O provoca incendios deliberadamente para atraer a los bomberos? Esto último encajaría con la teoría del loco».

Pero también podría tratarse de una excéntrica y elaborada «estrategia de negociación en la que una de las partes crea deliberadamente la impresión de ser impredecible y psicológicamente inestable», reflexionó SRF.

«La impulsividad y la irracionalidad (percibidas) se convierten en armas. El objetivo: intimidar a la otra parte haciéndole esperar cualquier cosa».

John Ternus, director ejecutivo designado de Apple Keystone

Apenas ha celebrado Apple su 50. aniversario cuando anuncia un cambio de liderazgo. Pero ¿quién es el futuro director ejecutivo, John Ternus, y qué rumbo tomará en el futuro el gigante tecnológico global bajo su dirección?

«Una mezcla de la estabilidad de Tim Cook y la pasión por los productos de Steve Jobs», es el veredicto de Le Temps. El periódico también se pregunta cómo estos rasgos se traducirán en resultados. «Algunos cuestionaron la pertinencia de un candidato interno cuando la marca podría haberse beneficiado de la llegada de una figura con credibilidad en el ámbito de la inteligencia artificial, un gran desafío».

Los medios suizos coinciden en que Apple afronta dos grandes desafíos de futuro. Aprovechar la inteligencia artificial es una prioridad a largo plazo para la empresa. «Más de tres años después del lanzamiento de ChatGPT, la compañía va claramente por detrás de los líderes del sector y aún no ha presentado una renovación de su asistente de IA, Siri», señaló Le Temps.

Un desafío más inmediato para el futuro Ternus será apaciguar al impredecible presidente estadounidense Donald Trump.

«Queda por ver cómo, o incluso si, el nuevo CEO de Apple tiene la intención de navegar el campo minado de Washington», señaló la radiotelevisión pública SRF, al tiempo que se preguntaba si Ternus igualará el éxito del actual CEO de Apple, Tim Cook, a la hora de apaciguar al impredecible Trump.

La defensa se está volviendo cada vez más tecnológica Keystone / Alessandro Della Valle

La línea cada vez más difusa entre el uso civil y militar de la tecnología de vanguardia está generando preocupación en los medios suizos. El foco de estas inquietudes está puesto en las empresas de Silicon Valley con vínculos con el ejército de Estados Unidos.

«Algunas empresas ya están fabricando buques de guerra autónomos para la marina, un piloto artificial para la fuerza aérea y software militar», afirma Tribune de Genève.

Pero no todos los gigantes tecnológicos son iguales. El Tages-Anzeiger destaca a Palantir por defender que «la élite tecnológica de Estados Unidos no debería centrarse en aplicaciones de citas y de consumo, sino más bien en un nacionalismo estadounidense y occidental».

Por otro lado, la empresa de inteligencia artificial Anthropic ha sido marginada por la Casa Blanca por negarse a colaborar en exceso con el ejército estadounidense.

Tribune de Genève también lamenta la política de Estados Unidos que se niega a considerar una «gobernanza global de la inteligencia artificial militar». «Esta negativa de un gobierno a permitir que las reglas sobre el uso del software militar sean establecidas por otros debería preocupar legítimamente a todos los defensores del multilateralismo», señaló el periódico.

La creciente penetración de la tecnología en los conflictos pone a las empresas en riesgo de represalias, advierte la Neue Zürcher Zeitung.

«A medida que las empresas tecnológicas se convierten en proveedores de armamento, pierden su independencia. Se enfrentan a la amenaza de ataques militares directos contra su infraestructura o a ciberataques dirigidos para paralizar sus servicios», señala el periódico.

La próxima edición se publicará el jueves 30 de abril. ¡Hasta entonces!

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Traducido con ayuda de IA por José Kress

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