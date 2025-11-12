Un leopardo irrumpe en la embajada suiza en Katmandú
Una visita sorpresa al recinto de la embajada suiza en Katmandú, Nepal: un leopardo de cuatro años ha sido rescatado allí en una operación conjunta del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, la policía nepalí y el departamento forestal.
Aún no está claro de dónde procedía el depredador ni cómo llegó hasta la embajada suiza. Sin embargo, es probable que el animal procediera del cercano río Nakkhu y buscara refugio huyendo de la actividad humana, según declaró Gobinda Prasad Pokharel, responsable de conservación del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza, a los medios de comunicación locales. La cadena pública suiza SRF informó sobre ello el martes.
El animal se había escondido en un estrecho callejón del recinto de la embajada. El leopardo fue anestesiado y trasladado al zoológico para recibir tratamiento médico y permanecer en observación.
La embajadora suiza Danielle Meuwly agradeció a los servicios de emergencia en X: «Gracias a vuestros esfuerzos, esta operación de rescate se ha llevado a cabo con éxito».
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff
Los preferidos del público
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.