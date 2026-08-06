Un puente sobre aguas políticas turbulentas, las cuentas de Trump y las audiencias sobre Fauci

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana analizamos cómo los medios de comunicación suizos han informado sobre tres de las principales noticias procedentes de ese país y cómo han reaccionado ante ellas, en los ámbitos de la política, la economía y la ciencia.

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En un momento en que la tendencia parece ser la de levantar barreras con otros países, resulta alentador ver que Canadá inaugura un puente físico con sus vecinos, apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos impusiera un arancel del 50 % a una amplia gama de productos canadienses.

El puente internacional Gordie Howe, visto desde el río Rouge, que une Detroit (Míchigan) con Windsor (Ontario), el 14 de julio. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Tras ocho años de obras, un nuevo puente que conecta Estados Unidos y Canadá está a punto de entrar en funcionamiento y aliviará de forma significativa el tráfico fronterizo, pese a inaugurarse en plena guerra comercial.

«Durante casi un siglo, todo el tráfico del paso fronterizo más transitado entre Estados Unidos y Canadá cruzó por el mismo puente. Ahora, el nuevo puente Gordie Howe, de seis carriles, toma el relevo», escribió el domingo la radiotelevisión pública suiza SRF. En el futuro, el puente, que lleva el nombre de una leyenda canadiense del hockey sobre hielo, está llamado a absorber casi la mitad de todo el tráfico transfronterizo.

Canadá ha financiado íntegramente la nueva infraestructura de 2,5 kilómetros, con un coste de 6.400 millones de dólares canadienses (3.700 millones de francos suizos), aunque Estados Unidos también se beneficiará de ella.

Cada día se transportan mercancías por valor de más de 500 millones de francos suizos a través de este tramo de la frontera, que conecta Detroit, en el estado de Míchigan, con Windsor, en la provincia de Ontario. Pero, más allá del impacto económico general, las pequeñas empresas situadas a ambos lados de la frontera también esperan beneficiarse. Un barbero del barrio de Sandwich, en Windsor, expresó su deseo de que la nueva infraestructura atraiga a clientes procedentes de Estados Unidos, según declaró a la radiotelevisión pública suiza RTS.

Canadá inauguró el puente internacional Gordie Howe el 24 de julio sin la presencia de representantes de Estados Unidos. La ceremonia conjunta con ese país fue cancelada después de que, tres días antes, se anunciara la imposición de nuevos aranceles estadounidenses a varios productos canadienses.

La apertura del puente, prevista inicialmente para comienzos de año, se había pospuesto en varias ocasiones por decisión de Donald Trump. El presidente estadounidense había bloqueado el proyecto en repetidas ocasiones y exigido una parte de los ingresos que generaría.

No obstante, RTS concluyó que «las maniobras políticas y las disputas transfronterizas no han logrado empañar el entusiasmo que ha despertado este puente, abierto al tráfico desde el pasado lunes».

Desde el lanzamiento del programa hace un mes, se han abierto siete millones de cuentas. Keystone

«Siete millones de niños y niñas en Estados Unidos ya tienen una “Cuenta Trump”, informó el miércoles el periódico Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Pero ¿qué ocurrirá si los republicanos pierden la presidencia en 2028?»

«Mil dólares (810 francos suizos) del Estado: “así, sin más y libres de impuestos”, escribió la NZZ. “Todos los bebés estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 se beneficiarán de ello si sus progenitores abren para ellos una Cuenta Trump. No es de extrañar que ya se hayan abierto siete millones de cuentas desde el lanzamiento del programa hace un mes”».

El diario de Zúrich no se mostró sorprendido por la popularidad de las cuentas: «Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría voluntariamente dinero gratis?». Desde la perspectiva de la administración Trump, el programa también ha sido hasta ahora un éxito, señaló el periódico, al explicar que el objetivo de la iniciativa es utilizar estas cuentas para «complementar la previsión para la jubilación, mejorar la educación financiera de la población y permitir una participación más amplia en el mercado bursátil, que durante las últimas décadas ha generado una riqueza considerable para millones de estadounidenses».

Al cumplir 18 años, la Cuenta Trump —su denominación oficial— se convierte en una cuenta estándar de ahorro para la jubilación.

El programa ha recibido una valoración bastante positiva por parte de especialistas independientes, señaló la NZZ. «Las familias con recursos económicos podrían ahora ofrecer a sus hijos un mejor comienzo en la vida», declaró al periódico Allison Schrager, experta financiera del Manhattan Institute, un centro de estudios de orientación liberal-conservadora. Estas familias pueden financiar la educación universitaria de sus hijos o aportar la entrada para la compra de una vivienda. Gracias a estos nuevos ahorros, los niños y niñas de familias con menos recursos tienen más posibilidades de reducir la brecha. «Nadie se convertirá en multimillonario por ello», afirmó, «pero reduce un poco la desigualdad asociada al nacimiento».

Pero ¿qué ocurrirá si una persona demócrata llega a la Casa Blanca en 2028? ¿Se eliminarán las Cuentas Trump? Schrager cree que el Partido Demócrata cambiaría el nombre de la iniciativa, pero mantendría su funcionamiento. «Las cuentas fueron idea suya. Pero las habrían financiado con bonos en lugar de acciones, para que nadie perdiera su dinero». De hecho, el senador demócrata Cory Booker había impulsado varios intentos de crear «bonos para bebés» (Baby Bonds) desde 2018, aunque nunca logró obtener una mayoría.

La Neue Zürcher Zeitung concluyó señalando una «regla de hierro» que se aplica tanto a demócratas como a republicanos: «Una vez que la población se ha acostumbrado a una nueva prestación pública, resulta casi imposible eliminarla. Es probable que las Cuentas Trump permanezcan vigentes durante mucho tiempo, independientemente del nombre que reciban».

Anthony Fauci comparece ante la Comisión del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales el 29 de julio. Keystone

«La reciente comparecencia en el Senado de Estados Unidos de Anthony Fauci, antiguo asesor médico de la Casa Blanca durante la pandemia de covid-19, fue “un recordatorio de los oscuros días del macartismo”, según Le Temps».

«Las audiencias celebradas el miércoles pasado en el Congreso de Estados Unidos en relación con Fauci reflejan un “momento oscuro para la ciencia” en el país, escribió Le Temps en un editorial publicado el viernes. Fauci fue “atacado verbalmente e insultado por senadores republicanos cuya especialidad no es la ciencia”, afirmó el periódico ginebrino. “Republicanos que todavía creen que la hidroxicloroquina o la ivermectina —cuya eficacia nunca ha sido demostrada— deberían haberse utilizado en lugar de las vacunas contra la covid-19”».

Le Temps señaló que Fauci ha sido interrogado en más de 200 ocasiones por el Congreso desde el inicio de la pandemia. «Pero, al igual que en la época del macartismo, había que convertir a Fauci en un ejemplo: en el símbolo de un establishment científico que opera en la sombra en detrimento de la población. Un relato conspirativo ampliamente conocido».

Joseph McCarthy (1908-1957) fue un senador republicano convencido de que comunistas, espías soviéticos y simpatizantes de la Unión Soviética se habían infiltrado en el Gobierno estadounidense, las universidades, Hollywood y otros ámbitos. Lideró investigaciones agresivas sobre las «actividades antiestadounidenses», que implicaron la represión política y la persecución de personas vinculadas a la izquierda.

«La politización de la ciencia está teniendo efectos devastadores: una caída drástica del número de investigadores e investigadoras y estudiantes de doctorado, así como la cancelación de importantes programas de investigación», escribió Le Temps. El diario señaló también las repercusiones sobre la Fundación Nacional Suiza para la Ciencia: «Algunas personas beneficiarias de becas en Estados Unidos quieren regresar a su país de origen o trasladarse a otro lugar. Quienes desean estudiar en el extranjero están dando la espalda a Estados Unidos».

«Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido admirado en todo el mundo por su investigación, está en proceso de sabotear su posición como superpotencia científica», concluyó el periódico. Mientras tanto, China está invirtiendo «sumas astronómicas» en este ámbito. En los ensayos clínicos en fases iniciales, China (47 % del mercado mundial) supera ya ampliamente a Estados Unidos (25 %). «Para China, la ciencia es una garantía de progreso, prosperidad y poder. Para la América de Trump, se ha convertido en un enemigo»

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Traducido por José Kress

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