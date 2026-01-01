«Alrededor de una cuarentena de personas fallecidas» tras el incendio en un bar en Grans-Montana, Suiza

Según la policía suiza, el incendio comenzó sobre la 1.30 de la madrugada del 1 de enero en un bar de Crans-Montana llamado Le Constellation.__ Keystone-SDA

El incendio en el bar 'Le Constellation', en la estación de esquí de Crans-Montana, en el sur de Suiza, ha costado la vida a aproximadamente cuarenta personas, mientras que un centenar de personas heridas son atendidas en diversos hospitales.

Las autoridades dicen que es demasiado pronto para determinar la causa del incendio, pero las primeras evaluaciones descartan que se trate de un atentado. Se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas de la tragedia.

«Contamos alrededor de cuarenta personas fallecidas» tras el incendio en el bar, dijo Frédéric Gisler, comandante de la policía local, en una conferencia de prensa iniciada a las 17:10 de la tarde de este jueves. Las personas heridas han sido ya trasladadas a varios hospitales, entre ellos los de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich.

Gisler dijo en una primera conferencia, realizada a las 1′:10 de la mañana que probablemente las víctimas son de diferentes nacionalidades. Por ahora, continúan las tareas de identificación de las personas afectadas.

El incidente se produjo en el concurrido bar en la zona turística del cantón del Valais hacia la 1.30 de la madrugada del jueves 1 de enero, según informó la policía cantonal.

Vista interior del bar donde se produjo el incendio esta madrugada del 1 de enero de 2026. Keystone/Kantonspolizei Wallis

Le Constellation es un gran bar en Crans-Montana que existe desde hace varios años. Según los informes, podía albergar hasta 300 personas y cuenta con una pequeña terraza, aunque no está claro cuántas personas estaban presentes en la víspera de Año Nuevo.

En sus páginas web, el diario Le Nouvelliste y la radio Rhône FM hablan de «unas cuarenta personas fallecidas» y al menos 100 heridas. Pero todavía no hay confirmación sobre el número de víctimas.

«En estado de shock»

«La gente aquí está totalmente conmocionada», dijo la periodista de la televisión pública suiza (SRF), Anna-Lisa Achtermann, desde Crans-Montana.

«Se cree que muchas de las víctimas son turistas. Crans-Montana es una estación de esquí y estamos en plena temporada alta», añadió Achtermann. Los habitantes informan que el bar donde se desató el fuego era particularmente popular entre jóvenes de 16 a 25 años.

Se estima que más de un centenar de personas se encontraban en el popular bar en el momento del incidente, según la policía.

La policía cantonal y municipal, el servicio regional de bomberos y varios helicópteros acudieron al lugar de los hechos inmediatamente después de que se diera la alerta. Las autoridades indicaron que se han movilizado 10 helicópteros y 40 ‍ambulancias para atender a las víctimas.

La operación sigue en curso, dijo la policía. El área ha sido completamente cerrada, y se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, que se encuentra en el cantón de Valais, en el corazón de los Alpes suizos.

A las 4:14 horas, las autoridades establecieron una línea telefónica de ayuda: 00 41 84 811 21 17, que continúa en funcionamiento. También se ha establecido un lugar especial para acoger a las familias de las personas afectadas por esta tragedia.

Reacciones desde Francia, Reino Unido e Italia

En una publicación en la red social X, el presidente suizo Guy Parmelin dijo que el Gobierno helvético estaba conmocionado por los hechos.

«Lo que debía ser un momento de alegría se convirtió en duelo en Año Nuevo en Crans-Montana, un suceso que ha conmovido a todo el país y más allá», declaró.

Las reacciones ante la tragedia también han llegado desde el extranjero.

La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido escribió en X: « Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas en la terrible tragedia de Crans-Montana, y rendimos homenaje a los servicios de emergencia suizos que lideran la respuesta. Seguiremos monitoreando la situación y nuestro personal consular está listo para apoyar a cualquier ciudadano británico que pueda verse afectado.»

El presidente francés Emmanuel Macron también expresó su «profunda emoción» tras el incendio en Crans-Montana:

«Mis pensamientos están con las familias en duelo y los heridos. A Suiza, a su pueblo y a sus autoridades, les transmito toda la solidaridad de Francia y nuestro apoyo fraternal.»

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que había estado en contacto con su homólogo suizo Ignazio Cassis:

«Permanezco en contacto con el embajador italiano, que está llegando al lugar del incidente junto con personal del consulado de Ginebra. Se están realizando verificaciones sobre una posible implicación de nuestros compatriotas. La unidad de crisis de la Farnesina y las oficinas diplomáticas en Suiza colaboran con la policía suiza.»

Este artículo fue actualizado luego de la conferencia de prensaEnlace externo convocada a las 17:15 de la tarde, hora suiza, con la presencia del presidente de Suiza, Guy Parmelin. En su primer día ocupando la presidencia rotativa anual helvética, Parmelin indicó que se trata de «una de las peores tragedias que nuestro país haya conocido, un drama de una amplitud inédita».

