Varias víctimas mortales tras un incendio en un autobús en el oeste de Suiza

Seis muertos y cinco heridos tras el incendio de un autobús (PostBus) en Kerzers, Friburgo. Keystone-SDA

Seis personas fallecieron en un incendio que afectó a un autobús en Kerzers, en el cantón de Friburgo, el martes por la noche. La policía cree actualmente que el incendio fue provocado deliberadamente por una persona.

Generado con inteligencia artificial.
Keystone-SDA

Cuatro pasajeros y un sanitario de emergencias resultaron heridos, según informó la policía cantonal de Friburgo el martes por la noche.

Tres de los heridos se encuentran en estado crítico y uno fue trasladado al hospital en helicóptero, según informaron.

Los fallecidos aún no han sido identificados, según la policía, que ha habilitado una línea directa para los familiares en el número 0800 261 700.

El autobús viajaba de la localidad de Düdigen a Kerzers. La policía aún no ha podido facilitar información sobre el número total de pasajeros. El incendio se produjo durante el trayecto.

La investigación sigue en curso.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

