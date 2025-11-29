Venezuela retira licencias a aerolíneas; injerencia digital ultraderechista en México y bloqueo político en España

Keystone y SWI swissinfo.ch

Estimadas lectoras y estimados lectores, una semana más la actualidad del mundo de habla hispana está presente en la prensa suiza. He escogido tres temas que seguro les van a interesar.

José Kress

🇻🇪 El Gobierno venezolano ha retirado la autorización para operar en el país a seis aerolíneas extranjeras, entre ellas Iberia, TAP y Turkish Airlines, además de compañías brasileñas y colombianas.

🇲🇽 Las investigaciones de la agencia mexicana Infodemia y de varios medios sugieren que influyentes figuras de la derecha libertaria internacional habrían elegido México como próximo escenario para desestabilizar a un gobierno.

🇪🇸 Un enfrentamiento interminable entre socialistas y conservadores, cuyo choque constante erosiona la estabilidad democrática.

Venezuela retira licencias a seis aerolíneas extranjeras en plena tensión con EE. UU.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Venezuela es sin duda un tema que sigue, semana tras semana, ocupando a periodistas en Suiza. La noticia de esta semana que más ha resonado en relación a las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos es la que trata las medidas en el sector aéreo por parte del Gobierno de Venezuela.

«Las aerolíneas apoyan el ‘terrorismo de Estado’ de Estados Unidos» Afirmación del gobierno venezolano recogida por nau.ch

Por ejemplo, un artículo de nau.ch detalla cómo el Gobierno venezolano ha retirado la autorización para operar en el país a seis aerolíneas extranjeras, entre ellas Iberia, TAP y Turkish Airlines, además de compañías brasileñas y colombianas. La decisión llega después de que estas aerolíneas no retomaran sus vuelos dentro del plazo de 48 horas que Caracas había fijado. Previamente, la autoridad aérea estadounidense (FAA) había recomendado evitar vuelos a Caracas debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en la zona. El texto subraya que muchas compañías ya habían suspendido conexiones por temor a los riesgos operativos y por la incertidumbre política.

El artículo también explica que Venezuela acusa a estas aerolíneas de respaldar el supuesto «terrorismo de Estado» de Estados Unidos, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas. Washington sostiene que su presencia naval, que incluye incluso al portaaviones USS Gerald R. Ford, busca combatir el narcotráfico en la región. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro interpreta estas maniobras como una amenaza directa y un posible intento de promover un cambio de régimen. El análisis de nau.ch enfatiza cómo el cierre del espacio aéreo a compañías internacionales agrava el aislamiento de Venezuela y refleja el clima de confrontación creciente entre Caracas y Washington. (Fuente: nau.chEnlace externo en alemán)

México ante una nueva ola de protestas marcadas por la injerencia digital ultraderechista

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Keystone

Desde México nos han llegado imágenes de manifestaciones y violencia policial. La prensa suiza trata de analizar lo que hay detrás de las protestas juveniles en México y las sospechas de manipulación externa en su organización.

«Caos en México – ese era el mensaje que se quería generar» Afirmación de Claudia Sheinbaum recogida por el Tages-Anzeiger

Un artículo del Tages-Anzeiger describe cómo las movilizaciones iniciales de la Generación Z, que reunieron a decenas de miles de jóvenes contra la violencia y la supuesta corrupción del Gobierno, se desinflaron rápidamente en su segunda convocatoria. Las imágenes de enfrentamientos entre manifestantes y policías dieron la vuelta al mundo y generaron alarma sobre la respuesta policial. Sin embargo, las investigaciones de la agencia mexicana Infodemia y de varios medios sugieren que detrás de las convocatorias hubo una campaña digital coordinada. Según estas pesquisas, influyentes figuras de la derecha libertaria internacional habrían elegido México como próximo escenario para desestabilizar a un Gobierno considerado incómodo. El patrón se repetiría: creación masiva de cuentas en redes, mensajes diseñados para sembrar miedo y llamamientos a protestas supuestamente espontáneas.

El texto subraya el papel de magnates mediáticos como Ricardo Salinas Pliego y de redes de think tanks libertarios, así como la implicación de consultores digitales vinculados a Milei o Bolsonaro. La campaña habría costado unos cinco millones de dólares y operado con administradores en el extranjero, lo que refuerza la tesis de una interferencia planificada. Aun así, el artículo recuerda que el malestar juvenil en México es real, alimentado por la violencia y la falta de perspectivas. El riesgo, según analistas citados, es que estas preocupaciones legítimas queden desacreditadas por la manipulación externa. Mientras Sheinbaum mantiene altos niveles de apoyo, figuras de la derecha mexicana como Vicente Fox respaldan abiertamente las protestas, lo que añade más tensión a un escenario donde diversos actores buscan agitar el descontento social. (Fuente: Tages-AnzeigerEnlace externo en alemán, solo con suscripción)

España ante un bloqueo político que amenaza su gobernabilidad

La líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz (derecha), y el presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez (izquierda) Keystone

Por último, quería incluir una noticia que no ha sido ampliamente tratada por la prensa suiza, pero si por un medio bastante influyente.

«Pedro Sánchez debe abrir el camino a nuevas elecciones» Posición editorial del NZZ

Un artículo de la NZZ describe la actualidad política de España como un país que se encuentra atrapado en un enfrentamiento interminable entre socialistas y conservadores, cuyo choque constante erosiona la estabilidad democrática. La oposición popular intenta debilitar al Gobierno en cada movimiento, mientras Pedro Sánchez, cada vez más acorralado, se mantiene en pie gracias a tácticas de última hora, pactos incómodos o un fuerte instinto de poder. La sentencia contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es presentada como un símbolo de esta deriva: un fallo dividido estrictamente por líneas partidistas que refleja la politización creciente de la justicia. Para el autor, las instituciones del Estado de derecho aparecen debilitadas, con los conservadores jugando con ventaja en órganos claves.

El análisis subraya que la situación del Gobierno es crítica: con los casos judiciales que afectan al entorno familiar de Sánchez, una credibilidad en declive y una minoría parlamentaria inviable tras la ruptura con Junts. El país acumula reformas bloqueadas, leyes paralizadas y lleva desde 2023 sin aprobar un nuevo presupuesto. Las altas instancias judiciales muestran señales de disfunción y el Parlamento apenas puede tomar decisiones. Ante este panorama, la NZZ sostiene que solo el presidente puede desbloquear la situación convocando elecciones. Serían, según el artículo, la única vía para conformar nuevas mayorías que devuelvan la gobernabilidad y restauren el normal funcionamiento institucional. (Fuente: NZZ en alemánEnlace externo, solo con suscripción)

En el marco de nuestra producción periodística propia, le recomendamos las siguientes entregas.

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaré el próximo repaso a la prensa suiza el 6 de diciembre. Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Mientras tanto, buen fin de semana desde Berna y disfrute de nuestro contenido!

Revisado por Patricia Islas

