Veredicto sobre el voto por correo, la promesa de Trump de 5.000 dólares y un fósil de 324 millones de años

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana repasamos cómo los medios de comunicación suizos han informado sobre tres de las principales noticias de Estados Unidos y cómo han reaccionado ante ellas, en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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Las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos aún están a mes y medio de distancia, pero la temperatura política ya es elevada. La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump prometió entregar 5.000 dólares a cada persona adulta en Estados Unidos si los republicanos ganan, y el lunes la Corte Suprema dictaminó que no podía restringir el uso del voto por correo, una modalidad más popular entre las personas demócratas que entre las republicanas. Como era de esperar, los periódicos suizos se muestran consternados ante el comportamiento «desesperado» de Trump.

Un buzón del Servicio Postal de Estados Unidos en Denver. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado el intento del presidente Donald Trump de modificar el sistema de voto por correo en su propio beneficio. «Un buen día para la democracia y un mal día para Trump», señala un artículo del Tages-Anzeiger, que advierte, no obstante, que Trump ya ha causado daños considerables.

«Por supuesto, es la única decisión correcta», declaraba el editorial del martes, un día después de que el tribunal rechazara permitir una norma del Servicio Postal de Estados Unidos que restringía el uso de las papeletas enviadas por correo en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

No obstante, el periódico señalaba que había pocos motivos para celebrar. «Quedan menos de 50 días para las elecciones de mitad de mandato. Y si la intención de Trump desde el principio era agravar el caos de cara a las elecciones y sembrar aún más dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, probablemente ya lo haya conseguido», escribía.

El Tages-Anzeiger señalaba que, por lo general, alrededor de un tercio de las personas votantes estadounidenses votan por correo, y que entre este grupo hay una proporción significativamente mayor de simpatizantes del Partido Demócrata.

«Una injerencia de este tipo en el proceso electoral es reprobable por la sencilla razón de que, según la Constitución, no es la persona que ocupa actualmente la Casa Blanca, sino los estados, quienes son responsables de las elecciones», explicaba el periódico de Zúrich. «Por ello, las personas magistradas de la Corte Suprema deberían haber puesto freno al ataque de Trump contra el sistema electoral mucho antes y de una manera mucho más contundente. Al fin y al cabo, un país que se considera una democracia no puede, bajo ninguna circunstancia, cambiar las reglas de unas elecciones cuando estas ya están en curso».

En cuanto a lo que ocurrirá a continuación, el Tages-Anzeiger estaba bastante seguro de que Trump no abandonaría de repente su campaña contra el sistema electoral estadounidense. «Este presidente solo acepta un resultado electoral si declara vencedores a él y a sus aliados. Es probable que Trump amenace a responsables electorales y adversarios políticos, y que intente redibujar tantos distritos electorales como sea posible en favor de su partido».

Sin embargo, el periódico veía un «mensaje de esperanza» en todo este episodio. «Así no se comporta alguien que tiene plena confianza en el apoyo que recibe», concluía. «Así se comporta alguien que percibe que cada vez más personas le están dando la espalda».

¿El político más honesto del mundo? El presidente de EE. UU., Donald Trump, en la Convención Nacional Republicana de mitad de legislatura celebrada en Dallas el 9 de septiembre. Keystone

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido entregar 5.000 dólares (4.000 francos suizos) a cada persona adulta estadounidense si los republicanos ganan las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. «Pura desesperación», afirmó un periódico suizo. «Un mal augurio para los republicanos», señaló otro.

«Por una vez, Donald Trump es el político más honesto del mundo» fue el llamativo titular de un editorial de NZZ am Sonntag. «Lo que parece ser un escándalo no es más que una forma transparente de compra de votos, una práctica que se está volviendo habitual en las democracias de todo el mundo», escribió.

«Los votantes, golpeados por el fuerte aumento de los precios del petróleo, le están dando la espalda, y se considera que Trump, de cara a las elecciones de mitad de mandato, es más impopular que casi cualquiera de sus predecesores», señalaba. «Sin embargo, gracias a esta crisis, podría pasar a la historia —aunque involuntariamente— como el político más honesto del mundo. Movido por la pura desesperación, quiere pagar 5.000 dólares a cada estadounidense si sus republicanos ganan las elecciones de mitad de mandato y logran impedir el comunismo».

La radiotelevisión pública suiza RTS sacó la calculadora. «Dado que hay unos 270 millones de adultos en Estados Unidos, esta medida costaría alrededor de 1,35 billones de dólares», señaló el jueves, al día siguiente del anuncio de Trump en una convención de su partido.

«La magnitud y la audacia de esta compra de votos podrían no tener precedentes históricos», continuaba NZZ am Sonntag. «Pero Trump está dejando al descubierto un fenómeno que se está convirtiendo en algo habitual en las democracias de todo el mundo. Comprar a los votantes es la nueva forma de convencerlos. Las políticas se consideran aceptables únicamente si dejan inmediatamente más dinero en los bolsillos de los ciudadanos; una exigencia que, dados los modestos índices de crecimiento de los países industrializados, supera la capacidad de cualquier Estado para satisfacerla».

El periódico lausannés 24heures recordó a sus lectores que aún quedaba un largo camino antes de que el dinero llegara a los bolsillos de los estadounidenses. «En primer lugar, porque la viabilidad jurídica de la propuesta está lejos de estar garantizada. En segundo lugar, porque, como dice el refrán, las promesas solo obligan a quienes las escuchan, y esta no es la primera vez que Trump hace este tipo de ofertas para atraer a futuros votantes que finalmente no llegan a materializarse».

Schweiz Heute también se mostró escéptico. «Para quienes creen en la promesa de Trump de los 5.000 dólares, la mala noticia es que probablemente nunca llegarán a ver ese dinero. Y, aunque lo reciban, serán ellos mismos quienes terminarán pagándolo. El hecho de que el presidente de Estados Unidos considere necesario recurrir siquiera a una medida de este tipo es un mal augurio para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato».

Aspecto del fósil del «Chosha praecursor» bajo un microscopio polarizador. SRF/Tihelka et al, Nature

Durante décadas, los investigadores se han preguntado cómo los insectos lograron dar por primera vez el salto del agua a la tierra. Un fósil de 324 millones de años de antigüedad, excepcionalmente bien conservado, hallado en Texas, proporciona las respuestas, informa la radiotelevisión pública suiza SRF.

El fósil indiscutible más antiguo de hexápodos (animales de seis patas) tiene unos 405 millones de años. Sin embargo, durante los aproximadamente 80 millones de años siguientes apenas se conocían fósiles fiables, lo que dio lugar al denominado «vacío de los hexápodos», explicó SRF el viernes. Durante ese período faltaban pruebas directas que permitieran saber cómo los primeros insectos se adaptaron gradualmente de la vida en el agua a la vida terrestre y cómo cambió su estructura corporal en el proceso.

«Precisamente esta laguna de conocimiento se ha reducido ahora un poco», señaló SRF. «Un equipo internacional de investigadores examinó un fósil excepcionalmente bien conservado procedente de un nódulo de piedra caliza. Fue descubierto nada menos que en 1985, en el oeste de Texas. Tiene unos 324 millones de años de antigüedad y, por tanto, marca el final del vacío de los hexápodos».

El animal fosilizado es un híbrido entre un crustáceo y un insecto. Los investigadores lo bautizaron como Chosha praecursor, que significa «precursor de los insectos». El fósil corresponde a una hembra adulta sin alas: mide algo más de tres centímetros de largo, tiene un filamento terminal —un apéndice delgado, parecido a un hilo, situado en el extremo inferior del filamento dorsal— y dos filamentos caudales de algo menos de cinco centímetros. Presenta características típicas de los insectos, como un ovipositor y seis patas.

«Al mismo tiempo, posee algo que ningún insecto actual tiene: un abdomen parecido al de los crustáceos», señaló SRF. «Nueve de los 11 segmentos abdominales tienen apéndices en forma de paleta, como los que son habituales en los crustáceos. Es posible que en algún momento se utilizaran para nadar o incluso como branquias».

Sus apéndices abdominales en forma de paleta no habían desaparecido por completo, sino que se encontraban solo parcialmente reducidos, en una fase intermedia. «Como estos apéndices ya no eran necesarios en tierra, se fueron atrofiando», explicó SRF. «Por tanto, la transición del agua a la tierra no fue un salto evolutivo repentino, como se había supuesto durante mucho tiempo. Más bien, fue una larga fase de transición anfibia: los primeros insectos vivieron durante millones de años en las zonas ribereñas húmedas y en aguas poco profundas, así como en sus alrededores».

SRF concluyó que Chosha praecursor no solo aporta una pieza que faltaba en el rompecabezas del árbol evolutivo de los insectos, sino que también ofrece nuevos conocimientos sobre cómo los animales nadadores de múltiples patas de la prehistoria se convirtieron en los habitantes terrestres de seis patas que hoy viven en todos los rincones de la Tierra.

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Traducido por José Kress

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