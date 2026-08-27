Voto postal restringido, guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, y reflexiones de un Premio Nobel de Ciencia

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les doy la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada jueves analizamos cómo los medios de comunicación suizos han informado sobre tres grandes acontecimientos en Estados Unidos y cómo han reaccionado ante ellos: en los ámbitos de la política, las finanzas y la ciencia.

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Thomas Stephens Escribo artículos sobre la comunidad suiza en el mundo y sobre particularidades helvéticas, así como boletines informativos. También traduzco y edito artículos para la redacción en inglés y hago locuciones para vídeos. Nacido en Londres, tengo un título en Alemán/Lingüística y fui periodista en The Independent antes de mudarme a Berna en 2005. Hablo los tres idiomas oficiales de Suiza y disfruto viajar por el país y practicarlos, sobre todo en pubs, restaurantes y heladerías. Otros idiomas: 2 English en Restricted postal voting, US-Canada trade war, and thoughts of a Nobel scientist original leer más Restricted postal voting, US-Canada trade war, and thoughts of a Nobel scientist

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El día en que Dolly Parton celebraba su 28.º cumpleaños —quizá brindando por Jolene, que por entonces estaba subiendo rápidamente en las listas de éxitos—, al otro lado del Atlántico, en Londres, nacía una futura persona periodista de SWI swissinfo.ch. Pero, más allá de compartir fecha de nacimiento, Dolly y yo tenemos muy poco en común. La música, actriz y filántropa «reescribió el sueño americano», afirmó el martes un periódico suizo tras su fallecimiento a los 80 años. «Podía unir a todo Estados Unidos», afirmó otro.

Los opositores de Trump consideran que sus medidas para restringir el voto por correo constituyen un intento de influir en el resultado. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

El Tribunal Supremo ha dictaminado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede seguir adelante con sus planes para restringir el voto por correo. «Crece el temor al caos», según un periódico suizo.

«En unos dos meses se celebrarán en Estados Unidos las elecciones de mitad de mandato al Congreso, y el país […] está debatiendo sobre las reglas», escribió el martes el Tages-Anzeiger. «En marzo, Donald Trump promulgó unas nuevas». El periódico de Zúrich explicó que, mediante una orden ejecutiva, Trump había decretado que el Servicio Postal solo podía enviar las papeletas de voto por correo a las personas que figuraran en el registro electoral. Estos registros serían elaborados por las autoridades federales.

«Trump alegó que su intención era hacer que las elecciones fueran más seguras», señaló el periódico. «Desde su derrota frente a Joe Biden, no ha dejado de hablar de “fraude electoral”. Afirma que, en el pasado, un gran número de ciudadanos extranjeros participaron en las elecciones y distorsionaron el resultado. Esto solo se ha demostrado en casos aislados. No existen pruebas que indiquen que un gran número de votantes que no reunían los requisitos hayan participado en las elecciones».

Según el Tages-Anzeiger, los adversarios de Trump consideran que sus esfuerzos por restringir el voto por correo y hacerse con el control de las elecciones en los estados constituyen un intento de influir en el resultado. «La base demócrata vota por correo con mayor frecuencia que la base republicana», afirmó.

El martes, la radiotelevisión pública suiza SRF informó de que una coalición formada por 23 estados, gobernados predominantemente por demócratas, y la capital, Washington D. C., había presentado una demanda contra esta medida. «Sostienen que, según la Constitución, los estados son responsables de las normas que regulan quién puede votar. En junio, un juez federal de Boston falló a su favor. Concluyó que Trump no tenía autoridad para modificar de esta manera la organización de las elecciones federales», escribió. «Los estados también advirtieron de que cambiar las reglas poco antes de las elecciones podría provocar que muchas personas no pudieran ejercer su derecho al voto».

El lunes, la mayoría conservadora de la Corte Suprema no se pronunció sobre la legalidad de la orden de Trump; dictaminó que los estados que habían presentado la demanda no tenían legitimación jurídica para impugnarla.

El Tages-Anzeiger concluyó señalando que las organizaciones de derechos civiles temen que el Gobierno coloque agentes de la agencia de inmigración ICE fuera de los centros de votación para intimidar a ciudadanos estadounidenses de origen inmigrante y disuadirlos de votar. «Casi nadie espera que las elecciones se desarrollen sin contratiempos, y desde luego nadie espera que Trump acepte el resultado sin protestar, sea cual sea el desenlace».

Tiempos más felices: Mark Carney y Donald Trump en el Despacho Oval, en octubre de 2025. Keystone

«El primer ministro canadiense, Mark Carney, no está loco», diagnosticó el lunes el Tages-Anzeiger. «Está haciendo lo correcto» al plantar cara a Donald Trump en la creciente guerra comercial, afirmó el periódico, añadiendo que esto también podría ser una solución para otros países.

El lunes, el Wall Street Journal consideró que Carney estaba «completamente loco si cree que su país prosperará alejándose de Estados Unidos». El Tages-Anzeiger respondió que, efectivamente, Carney asumió un riesgo al rechazar las condiciones de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo y anunciar, sin rodeos, aranceles de represalia. «Estados Unidos puede infligir más daño a Canadá que a la inversa. Esto se aplica a la mayoría de los países y es la base sobre la que Donald Trump chantajea al mundo», afirmó.

Pero el presidente estadounidense ha sido «particularmente descarado» en sus relaciones con Canadá, señaló. «Desde el comienzo de su segundo mandato, ha estado diciendo que quiere anexionarse el país. Carney está haciendo algo que no todo el mundo en su posición haría: está plantando cara a la superpotencia».

Según las encuestas, dos tercios de los canadienses apoyan una postura firme frente a Estados Unidos, continuó el Tages-Anzeiger. «Los estadounidenses que han pasado sus vacaciones de verano en Canadá dicen estar impresionados por la constancia y el buen ánimo con que allí se boicotean los productos estadounidenses», señaló.

«A veces no gana la parte más fuerte, sino la más decidida. Además, el segundo mandato de Trump en el cargo ha demostrado hasta ahora que aceptar sus condiciones no garantiza la paz. Así que Carney no está loco. Está mostrando al mundo una forma alternativa de enfrentarse a Trump».

La Neue Zürcher Zeitung (NZZ) consideró que la postura de línea dura de Trump no había dejado otra opción a Carney: Canadá preferiría sufrir antes que capitular, escribió el lunes, y Carney preferiría no alcanzar ningún acuerdo con Washington antes que aceptar uno malo. «Al hacerlo, está asumiendo grandes riesgos económicos. Pero, como líder de la resistencia contra Trump, no tiene otra opción política», afirmó.

La NZZ señaló que Canadá exporta alrededor del 70 % de sus productos a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos solo destina a Canadá aproximadamente el 15 % de sus exportaciones. Carney afirmó que Canadá estaba dispuesto a eliminar sus aranceles de represalia sobre el acero, el aluminio y los automóviles si Estados Unidos reducía «sustancialmente» sus derechos de importación, de hasta el 50 %, en estos sectores. Sin embargo, Canadá no estaba dispuesto a comprometer «su soberanía» ni «la protección de la lengua francesa». Según Carney, Washington había exigido, entre otras cosas, que su Gobierno redujera el apoyo estatal a la lengua francesa en Quebec. Por ello, Carney ordenó a sus negociadores que abandonaran las conversaciones comerciales la semana pasada.

«Es probable que otros países, incluida Suiza, estén observando atentamente para ver qué sucede a continuación», concluyó el Tages-Anzeiger. «En el Foro Económico Mundial de Davos, Carney afirmó en un discurso que recibió mucha atención que Estados Unidos ya no era un garante de la estabilidad. Las potencias medias tendrían que unir fuerzas para sobrevivir. Ahora sería un buen momento para hacerlo».

Kurt Wüthrich recibe el Premio Nobel de Química en Estocolmo, Suecia, en 2002. Keystone

Es probable que China supere a Estados Unidos en determinados campos de la ciencia, considera el premio Nobel suizo Kurt Wüthrich en una entrevista con la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Wüthrich, de 87 años, recibió el Premio Nobel de Química en 2002 por su innovador trabajo sobre la determinación de la estructura de las proteínas mediante espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). Durante muchos años, llevó a cabo sus investigaciones paralelamente en Zúrich y en Scripps Research, en California. Desde 2013, también dirige su propio grupo de investigación en la Universidad ShanghaiTech, en China.

«En la investigación biomédica, China está reduciendo la brecha con Estados Unidos y otros países», declaró Wüthrich al NZZ el domingo. «Pero también han logrado avances bastante sorprendentes en la industria, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer. Hay nuevos medicamentos contra el cáncer procedentes de China que están a la altura de los mejores. El mayor problema en este momento es que las empresas chinas están probando los medicamentos en grupos de pacientes chinos. El siguiente paso será que también utilicen grupos de prueba de poblaciones no chinas para los ensayos de medicamentos».

El NZZ señaló que, según el Nature Index, una clasificación elaborada por la editorial científica Springer Nature, China ya es líder mundial en muchos campos especializados. Ocho de las diez mejores universidades de la clasificación son chinas. ¿Ha superado ya China a Estados Unidos?

«Yo matizaría esa afirmación, ya que este índice solo tiene en cuenta las investigaciones publicadas en las revistas de Nature», respondió Wüthrich. «Además, estas revistas obtienen mucho dinero de la publicidad procedente de China. Pero es cierto que China ya está al mismo nivel que Estados Unidos en campos como la ciencia de los materiales. En química, China está de hecho por delante de Estados Unidos. Y en biología y ciencias de la vida, el país está avanzando muy rápidamente».

El NZZ indicó que, según un informe de la OCDE, en 2024 China gastó por primera vez más dinero que Estados Unidos en investigación y desarrollo, una vez ajustado por la paridad del poder adquisitivo. ¿Estaba China destinada a superar a Estados Unidos como principal potencia científica en un futuro previsible?

«Estoy mejor capacitado para analizar hechos históricos que para hacer predicciones», afirmó Wüthrich. «Pero ahora hay un nuevo plan quinquenal en China para los años 2026 a 2030, y en este plan se ha incrementado drásticamente la financiación destinada a la investigación y el desarrollo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Sin embargo, la gran mayoría de estos miles de millones se está destinando a un puñado de grandes proyectos. Por lo tanto, es probable que China supere a Estados Unidos en determinados ámbitos».

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Traducido por José Kress

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