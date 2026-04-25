Varsovia acoge el tercer Congreso de Hombres contra la discriminación masculina

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Cracovia (Polonia), 25 abr (EFE).- La capital polaca acoge desde este sábado el III Congreso de Hombres, en una edición que reúne por primera vez a diputados de todas los grupos parlamentarios para debatir los problemas de desigualdad que afectan específicamente a los varones en Polonia.

El evento, organizado por la Asociación para Niños y Hombres y que dura dos días, se articula en torno a cuatro ejes centrales: la presencia masculina en profesiones tradicionalmente feminizadas, la crisis de reinserción en un sistema penitenciario donde el 95 % son varones, la ciudadanía activa y un debate legislativo en torno a la discriminación de género contra los hombres.

Entre los ponentes destacan el doctor Michal Gulczynski, autor del libro ‘Hombres. Sobre la desigualdad de género’, que ha tenido una gran repercusión en Polonia, y figuras políticas como los diputados Lukasz Michnik (Nueva Izquierda), Michal Wawer (del ultraconservador Confederación) y Marcin Józefaciuk, de Plataforma Cívica, el partido liberal que lidera el primer ministro, Donald Tusk.

La agenda del Congreso aborda formas de discriminación legal y social arraigadas en el país, tanto en forma de leyes como de costumbres sociales. Un ejemplo es que en Polonia los hombres se jubilan a los 65 años frente a los 60 de las mujeres, a pesar de que su esperanza de vida es siete años menor.

Se discutirán, además, problemas como la exclusividad masculina en el servicio militar obligatorio, la tendencia de los tribunales a otorgar la custodia de los hijos a las madres y el hecho de que el 85 % de los suicidios en Polonia sean cometidos por hombres.

Inspirado en el Congreso de Mujeres fundado en 2009, este foro busca, según sus organizadores, «visibilizar realidades ignoradas por las políticas públicas».

Aunque ha suscitado críticas de algunas organizaciones feministas, los organizadores afirman que no buscan la confrontación con ningún colectivo y se limitan a señalar desigualdades existentes.

El doctor Gulczynski declaró recientemente en el diario polaco ‘Gazeta Wyborcza’ que «no nos interesa determinar qué género lo tiene peor. Nos centramos en los problemas y soluciones reales».

Por su parte, la diputada de Izquierda Wanda Nowicka admitió en el mismo medio que «algunos de los temas planteados deberían debatirse, como por ejemplo la edad de jubilación».

La organización del Congreso afirma que con estos debates sobre la masculinidad aspira a «abrir un proceso que cristalice en decisiones legislativas concretas». EFE

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