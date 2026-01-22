Varsovia convoca al encargado de negocios bielorruso por globos de tabaco de contrabando

Cracovia (Polonia), 22 ene (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia citó este jueves al encargado de negocios bielorruso tras detectarse una incursión de globos meteorológicos cargados con cigarrillos de contrabando en el espacio aéreo polaco desde Bielorrusia.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maciej Wewiór, informó en unas declaraciones a la agencia polaca ‘PAP’ de que el Gobierno «disputa cualquier afirmación de que las autoridades bielorrusas desconocieran estas operaciones».

Varsovia respondía así a las alegaciones de las autoridades de Bielorrusia según las cuales Minsk no tenía conocimiento de la existencia del contrabando de cigarrillos.

Asimismo, el portavoz polaco advirtió que la continuación de este comportamiento «tendrá consecuencias» para Bielorrusia.

Por su parte, la Oficina de Seguridad Nacional (BBN) informó en un comunicado de que se mantiene informado de la situación al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, y alertó de que estos incidentes podrían representar «provocaciones disfrazadas de actividad criminal».

Según informó a EFE el portavoz de la Guardia Fronteriza, Andrzej Julsbiak, las actividades de contrabando de tabaco desde Bielorrusia, que tradicionalmente usaba rutas terrestres, han pasado a utilizar globos meteorológicos para evadir las barreras físicas y electrónicas en la frontera oriental polaca.

Durante la noche del pasado viernes 16 al sábado 17 de enero, se detectaron decenas de estos objetos que cruzaron el espacio aéreo polaco en varias oleadas.

En la ciudad de Białystok (este de Polonia), la Policía encontró un paquete con 1.500 cajetillas de cigarrillos sin sellos fiscales cuyo globo había quedado enredado en un árbol.

Simultáneamente, en Wierzchłowce (este) se recuperaron otros 150 cartones de tabaco ilegal.

Solo en 2025 se registraron unos 120 incidentes de este tipo, con mercancía incautada por un valor superior a los 750.000 euros.

Polonia y los países bálticos acusan a Bielorrusia de instigar una «guerra híbrida» contra ellos, ofensiva que incluye el envío de migrantes ilegales a la frontera para desestabilizar la región. EFE

