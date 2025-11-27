Varsovia y la ESA evalúan la creación de un nuevo centro de seguridad espacial en Polonia

2 minutos

Bremen (Alemania), 27 nov (EFE) – La Agencia Espacial Europea (ESA) y Polonia evalúan la creación de un nuevo centro del organismo europeo dedicado a la seguridad que estaría ubicado en territorio polaco, probablemente en la ciudad de Lodz, en el centro del país

El anuncio se realizó como parte de los resultados del Consejo ministerial de la ESA, que se celebró en Bremen.

El enfoque del posible centro en Polonia sería complementario a las actividades existentes de seguridad y resiliencia, en particular las del Centro Europeo de Seguridad y Educación Espacial (ESEC) en Bélgica.

También apoyaría el desarrollo eficiente y coherente de las capacidades europeas de seguridad y resiliencia espacial.

«Este es un paso positivo en la participación de Polonia en la ESA y apoyará el crecimiento de Polonia como una potencia espacial emergente, especialmente en las áreas de respuesta a crisis, resiliencia y defensa», dijo el director ejecutivo de la ESA, Josef Aschbacher.

Por su parte, Marta Wachowicz, presidenta de la Agencia Espacial Polaca (POLSA), subrayó: «Esta es una muestra de nuestras ambiciones, un paso muy importante y valiente» para la incipiente industria espacial de Polonia.

Durante la ministerial en Bremen, Polonia se comprometió a participar en la iniciativa Resiliencia Europea desde el Espacio, que coordinará aplicaciones espaciales independientes de uso dual mediante la puesta en común y el intercambio de activos nacionales, comerciales y europeos para proporcionar información fiable, segura y oportuna a los usuarios.

Polonia y la ESA trabajarán ahora juntas para revisar los requisitos técnicos, los aspectos temáticos y la financiación del posible centro.

Polonia se unió a la ESA en 2012 y, en los últimos 13 años, ha mostrado un crecimiento significativo en capacidad y competencias espaciales.

Polonia ha multiplicado por diez su contribución financiera a la ESA en los últimos tres años.

Actualmente más de 70 empresas en 10 regiones impulsan la posición de Polonia en la industria espacial global, mientras que el astronauta del proyecto de la ESA, Sławosz Uznański-Wiśniewski, completó con éxito su misión de corta duración Ignis a la Estación Espacial Internacional (EEI) este año.

Polonia ya alberga Centros de Incubación de Empresas de la ESA y otras actividades de la ESA en ciudades como Varsovia, Rzeszów, Gdansk, Poznań y Wroclaw. EFE

