Vast firma con la NASA su primera misión privada de astronautas a la EEI para 2027

2 minutos

Miami (EE.UU.), 12 feb (EFE).- La empresa californiana Vast firmó un acuerdo con la NASA para realizar su primera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI), con un lanzamiento previsto no antes del verano de 2027 desde Florida, informó este jueves la empresa.

Según Vast, esta misión de astronautas privados permitirá obtener información clave sobre la infraestructura y los procesos necesarios para realizar vuelos espaciales tripulados de forma segura.

También refuerza su posición como candidata para desarrollar un posible sucesor de la EEI, la estación comercial Haven-2.

La NASA prevé que el laboratorio orbital continuará operativo hasta alrededor de 2030, tras lo cual planea un retiro controlado y seguro, en coordinación con sus socios internacionales (Roscosmos, ESA, JAXA y CSA).

El director ejecutivo de Vast, Max Haot, destacó que aprovechar la vida útil restante de la EEI con misiones comerciales enfocadas en ciencia e investigación es clave para la transición hacia estaciones espaciales comerciales y el desarrollo de la economía orbital.

La tripulación de Vast permanecerá hasta 14 días en la estación espacial.

El despegue se realizará en un cohete Falcon 9 de SpaceX y la tripulación viajará a bordo de una cápsula Dragon.

Vast prevé un amplio programa científico enfocado en biología, biotecnología, ciencias físicas, investigación humana y demostraciones tecnológicas.

La empresa anunció previamente una convocatoria para propuestas de investigación y mantiene un acuerdo con el Centro para el Avance de la Ciencia en el Espacio (CASIS) para ampliar la producción científica alineada con su estrategia.

Con sede en Long Beach, California, y más de 1.000 empleados, Vast ha invertido más de mil millones de dólares en capital privado para desarrollar su estación Haven.

Tras el éxito de Haven Demo en 2025, la empresa proyecta lanzar Haven-1 en 2027 como la primera estación espacial comercial del mundo, con el objetivo de establecer una presencia humana permanente en órbita hacia 2030.

Hasta ahora, se han realizado cinco misiones privadas de astronautas a la EEI con Axiom Space entre 2022 y 2025. La misión de Vast será la sexta misión privada y marcará el debut de la empresa en vuelos comerciales a la estación.

La fecha específica del lanzamiento dependerá del tráfico de naves en la EEI y de otras consideraciones operativas. EFE

