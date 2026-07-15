Vecinos árabes de Irán le acusan de arrastrar O.Medio al caos y piden medidas disuasorias

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El Cairo, 15 jul (EFE).- El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó este miércoles a Irán de arrastrar a todo Oriente Medio al caos por sus ataques contra sus vecinos árabes, miembros de esa alianza política y económica, así como contra Jordania, y pidió que la comunidad internacional tome «medidas prácticas y disuasorias» para frenar las acciones iraníes.

Así lo expresó el secretario general del CCG, Jasem al Budaiwi, en un comunicado, en el que aludió sobre todo a los ataques con misiles del país persa contra Kuwait, Baréin y Jordania, que se han incrementado en los últimos días en el contexto de los bombardeos y represalias entre Estados Unidos y la República Islámica.

«Los ataques traicioneros de Irán contra Baréin, Kuwait y Jordania revelan su determinación de arrastrar a la región a un mayor caos e inestabilidad, y sus ataques contra la infraestructura constituyen una peligrosa escalada que la comunidad internacional no puede ignorar», dijo Al Budaiwi, según la nota.

Advirtió de que esas «agresiones», en particular las dirigidas contra «las infraestructuras (civiles) e instalaciones vitales no solo amenazan a los países afectados, sino que también repercuten directamente en la seguridad de toda la región».

Al Budaiwi «llamó a la comunidad internacional a adoptar medidas prácticas y disuasorias que garanticen el cese de los repetidos ataques iraníes y exijan responsabilidades a los culpables, con el fin de preservar la seguridad y la paz regionales y evitar una mayor escalada del conflicto».

Los Estados del CCG -Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Omán-, así como Jordania, son todos aliados de EE.UU. y acogen en su territorio o aguas bases o presencia militar estadounidense, y algunos de ellos tienen firmados acuerdos de defensa con Washington.

La mayor parte de esos países, casi todos ricos en petróleo y gas, han denunciado en los últimos días el incremento de los ataques de la Guardia Revolucionaria iraní contra su territorio o intereses, muy en especial Kuwait, Baréin y Jordania que casi a diario anuncian la interceptación de misiles o «objetos aéreos» iraníes.

Los últimos ataques se producen tras la reimposición el martes del bloqueo de EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz -por donde en tiempos de paz transita el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado-, en medio del nuevo recrudecimiento del conflicto.

La guerra vive una nueva escalada desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con Irán que él firmó el 17 de junio ante -denunció- los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz. EFE

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