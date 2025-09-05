Vecinos de un resort nudista en EE.UU. demandan por una regla que los obligaría a vestirse

Los Ángeles, 5 sep (EFE).- Un grupo de vecinos y miembros de un resort nudista en el sur de California (EE.UU.) han presentado una demanda contra los nuevos propietarios del complejo donde residen, a los que acusan de obligarlos a usar ropa y amenazarlos con el desalojo.

La querella legal presentada por los inquilinos y miembros de Olive Dell Ranch ubicado en Colton, una ciudad al este de Los Ángeles, acusa a la nueva administración del complejo de empujarlos a abandonar la propiedad al imponer nuevas reglas y descuidar la propiedad.

Durante décadas, el rancho fue el hogar de decenas de personas que en su mayoría vivían en casas móviles y los unía la posibilidad de andar dentro de las instalaciones sin ropa.

Pero en noviembre de 2024 los propietarios anunciaron que el complejo se convertiría en un “parque textil”, lo que obliga a los residentes a usar ropa.

Esta no sería la única medida tomada por los dueños que compraron la propiedad en 2019, de acuerdo con la demanda presentada por más de 50 inquilinos.

Los propietarios cambiaron de nombre al lugar para tratar de evadir las regulaciones de California sobre control de alquiler.

Además cortaron la electricidad en las áreas comunes y no prestan servicios de limpieza, lo que hizo que la piscina y la sauna no se pudieran utilizar, al igual que otras áreas de recreación.

Los inquilinos también alegan que el lugar se ha vuelto inseguro porque ya no existe un portón que restringía el acceso de extraños.

La abogada de los demandantes, Frances Campbell, dijo al periódico Los Angeles Times que los nuevos dueños les hacen la vida “extremadamente estresante».

Explicó que es una comunidad de ancianos jubilados, veteranos y personas con discapacidad que realmente no tienen otro lugar adónde ir y disfrutan en su comunidad.

La demanda ha puesto nuevamente en el foco público el resort, después de que Michael Royce Sparks, un residente del complejo, fue arrestado y acusado de asesinar brutalmente a dos vecinos, Daniel y Stephanie Menard, en 2024. EFE

