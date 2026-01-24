Vecinos protestan por desalojo de albergue animal en México: «Sin refugio no hay Mundial»

Ciudad de México, 24 ene (EFE).- Vecinos y activistas protestaron este sábado contra el desalojo del Refugio Franciscano, hogar de casi mil perros y gatos cuyo paradero sigue siendo incierto, tras un operativo de expulsión a inicios de enero, que los manifestantes acusan de estar motivado por la gentrificación y especulación inmobiliaria en el contexto del Mundial de Fútbol.

«Sin refugio no hay Mundial», fue una las principales consignas de la marcha, que partió desde el Refugio Franciscano, en la zona de Santa Fe, hasta el Palacio Municipal de Cuajimalpa (demarcación interna al occidente de la ciudad).

Jaqueline Martínez, integrante del Consejo del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, explicó a EFE que los desalojos han aumentado en la zona en los últimos 20 años, lo que se ha intensificado en meses recientes, previo a la Copa del Mundo, a inaugurarse en Ciudad de México el 11 de junio próximo.

El Refugio Franciscano, que operó durante 48 años en el sitio, fue desalojado el 7 de enero por autoridades, en medio de una disputa legal por el terreno, propiedad de la Fundación Haghenbeck.

El predio había sido cedido originalmente en comodato al refugio por Antonio Haghenbeck y de la Lama, fundador de la institución, fallecido en 1991. El conflicto legal inició en 2021, cuando sus sucesores llevaron el caso ante tribunales, y el 10 de diciembre pasado obtuvieron una resolución judicial, que derivó en la toma de control del inmueble ese mismo día.

No obstante, una nueva orden judicial dada a conocer el viernes dictaminó la restitución del predio al refugio el próximo 30 de enero.

Ante ello, los manifestantes exigieron que los animales regresen a su hogar y pidieron aclarar qué ocurrió con ellos desde la toma de control del predio.

Según cifras oficiales, seis perros murieron tras el desalojo del 7 de enero, a lo que se suman otras 21 muertes registradas entre el 13 de diciembre y el 6 de enero, con lo que la cifra total ascendería a 27 animales fallecidos.

Además, 171 animales están enfermos, según datos del gobierno que mantiene en resguardo a 858 animales, aunque el refugio informó que atendía a más de mil perros y 30 gatos, previo al desalojo. EFE

