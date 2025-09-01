The Swiss voice in the world since 1935

Vehículos de la Misión de Seguridad de Haití se accidentan dejando víctimas mortales

Puerto Príncipe, 31 ago (EFE).- Un accidente durante una operación de rescate de un vehículo blindado por parte de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití causó un número indeterminado de «víctimas morales» entre miembros de ese cuerpo y civiles en la zona de Kenscoff, en las alturas de Puerto Príncipe.

«El accidente involucró a dos vehículos blindados. Uno de los vehículos chocó contra un muro mientras remolcaba al otro, que luego volcó», explicó el portavoz de la MSS, Jack Ombaka, en un comunicado publicado la noche de este domingo.

«Lamentablemente, se han registrado víctimas mortales, entre las que podrían encontrarse civiles y personal de la MSS», añadió Ombaka, sin ofrecer mayores detalles.

Asimismo, dio a conocer que varias personas más han resultado «gravemente heridas» y fueron trasladadas a un hospital.

La MSS expresó su gratitud a los miembros de la comunidad local que prestaron inmediatamente su ayuda en las operaciones de rescate, subraya la institución, que prometió ofrecer más informaciones «tan pronto como esté disponible».

Tras lo ocurrido, la embajada de Estados Unidos en Haití expresó que ese país está «profundamente entristecido» por el accidente del vehículo de la MMS ocurrido en Kenscoff.

«Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y amigos de las personas fallecidas, y deseamos una pronta recuperación a los heridos», escribió la embajada en un breve comunicado en su página de Facebook.

La MSS está conformado por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Su misión es apoyar a la Policía Nacional de Haití en su lucha contra las bandas armadas que han tomado el 90 % de la capital y otras zonas del país. EFE

