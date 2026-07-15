Veinte bomberos asumen el remate del incendio de Los Gallardos la noche del miércoles

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Almería (España), 15 jul (EFE).- El dispositivo del Plan Infoca mantiene desplegados esta noche a 20 efectivos por tierra y dos autobombas para continuar con las tareas de remate y liquidación del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el más trágico de la historia de Andalucía tras cobrarse la vida de trece personas y arrasar unas 7.000 hectáreas.

Según la última actualización oficial emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) este miércoles, el fuego se mantiene inalterable en la fase de controlado, una situación que permite que los medios centrados en la zona afectada se dediquen en exclusiva a refrescar el perímetro y sofocar cualquier punto caliente para evitar reactivaciones.

El operativo nocturno asume el relevo sobre el terreno calcinado sumando un efectivo terrestre más respecto al dispositivo desplegado durante la madrugada anterior, apurando los trabajos técnicos necesarios para poder declarar la extinción definitiva de las llamas.

Mientras tanto, en paralelo a las labores de los bomberos forestales, las administraciones y órganos judiciales continúan gestionando las consecuencias de la catástrofe. Durante este mismo miércoles, el Centro Integrado de Datos (CID) ha comenzado a entregar a sus familias los cuerpos de los primeros cinco fallecidos ya identificados genéticamente, de un total de trece víctimas mortales confirmadas. EFE

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