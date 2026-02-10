Veinte gazatíes enfermos y veinte acompañantes regresan a Gaza a través del cruce de Rafah

Gaza/Al Arish (Egipto), 10 feb (EFE).- Un total de 40 palestinos, incluidos 20 pacientes y 20 acompañantes, regresaron la medianoche del lunes a Gaza a través del cruce de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, confirmó a EFE este martes una fuente médica y otra de emergencias situada en el cruce.

Varios autobuses -algunos con un cartel en el que se leía ONU- llegaron, ya de noche, al aparcamiento del Hospital Naser (sur de Gaza), donde fueron recibidos entre abrazos y llantos de alegría por sus familiares, como pudo presenciar EFE.

En la primera semana de reapertura por parte de Israel del paso de Rafah, tomado militarmente en mayo de 2024, el tránsito permitido ha sido mucho menor de lo esperado.

Alrededor de 230 palestinos -entre enfermos y heridos y sus acompañantes- han podido salir a territorio egipcio para ser tratados fuera y otros 182 han regresado a Gaza, incluidos estos últimos 40, si bien no hay datos oficiales por parte de las autoridades israelíes o egipcias.

A falta de esos datos oficiales, EFE ha ido obteniendo cifras de entradas y salidas de fuentes diplomáticas y de la Media Luna Roja palestina y egipcia, que resultan en el citado recuento de 230 salidas y 182 reingresos.

El cruce de Rafah fue reabierto el lunes 2 de febrero por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo durante la anterior tregua de principios de 2025, que Israel rompió en marzo- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, pero solo para personas y no para mercancías.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que más de 16.000 pacientes en la Franja de Gaza siguen esperando una evacuación médica, para poder recibir un tratamiento no disponible en una Franja devastada y sometida aún a severas restricciones israelíes sobre qué bienes pueden o no pueden entrar a ella. EFE

