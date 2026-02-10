Veinte gazatíes enfermos y veinte acompañantes regresan a Gaza a través del cruce de Rafah

(Actualiza con más información)

Gaza/Al Arish (Egipto), 10 feb (EFE).- Un total de 40 palestinos, incluidos 20 pacientes y 20 acompañantes, regresaron la medianoche del lunes a Gaza a través del cruce de Rafah, que conecta el enclave con Egipto, confirmó a EFE este martes una fuente médica y otra de emergencias situada en el cruce.

Varios autobuses -algunos con un cartel en el que se leía ONU- llegaron, ya de noche, al aparcamiento del Hospital Naser (sur de Gaza), donde fueron recibidos entre abrazos y llantos de alegría por sus familiares, como pudo presenciar EFE.

Este martes, 50 palestinos -19 enfermos y heridos con 31 acompañantes- fueron conducidos desde el interior de Gaza hasta el cruce de Rafah para salir a Egipto y ser tratados allí en un centro hospitalario, informaron a EFE fuentes de la Media Luna Roja Palestina.

El paso de Rafah, tomado militarmente en mayo de 2024, fue reabierto por Israel el lunes 2 de febrero y en la primera semana de funcionamiento el tránsito permitido fue mucho menor de lo esperado.

Según el organismo militar israelí Cogat (que controla los pasos con Gaza), 150 palestinos -entre pacientes y sus acompañantes- salieron a territorio egipcio y otros 150 gazatíes volvieron a la Franja palestina en la primera semana de reapertura. Fuentes de seguridad egipcias informaron antes de la apertura de que se esperaban entre 150 y 200 personas transitando por él cada día.

El del Cogat es el único dato oficial ofrecido hasta el momento -la autoridades egipcias no han facilitado ninguno-. EFE ha ido obteniendo cifras de entradas y salidas de fuentes diplomáticas y de la Media Luna Roja palestina y egipcia, que reportaron 230 salidas y 182 reingresos en la primera semana.

El cruce de Rafah fue reabierto por primera vez en casi dos años -excepto un breve periodo durante la anterior tregua de principios de 2025, que Israel rompió en marzo- según el acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, pero solo para personas y no para mercancías.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que más de 16.000 pacientes en la Franja de Gaza siguen esperando una evacuación médica, para poder recibir un tratamiento no disponible en una Franja devastada y sometida aún a severas restricciones israelíes sobre qué bienes pueden o no pueden entrar a ella. EFE

