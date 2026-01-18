Veinte heridos, uno grave, al derrumbarse un piso en París donde se celebraba una fiesta

1 minuto

(Actualiza con hospitalizaciones y nuevos detalles)

París, 18 ene (EFE).- Veinte personas resultaron heridas, una de ellas de extrema gravedad, por el derrumbe en un quinto piso de un apartamento de París donde se celebraba esta madrugada una fiesta en la que había unos 50 asistentes, informaron las autoridades.

El accidente, un derrumbe del suelo del apartamento, con una superficie de unos 30 metros cuadrados, se produjo en torno a las 00:30 hora local en la rue d’Amelot, en el barrio XI, en el centro-este de la capital.

Los primeros indicios indican que el derrumbe se produjo por «causas estructurales» y no por una fuga de gas, señaló ‘Le Parisien’.

De entre los 20 heridos, uno de ellos está en un estado de «extrema gravedad» y 16 hospitalizadas, según el último balance publicado por las autoridades.

Hasta 125 bomberos y 40 vehículos fueron movilizados para la operación de rescate. EFE

atc/alf