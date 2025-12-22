Veintiún fiscales demandan a Trump por desmantelar Protección Financiera del Consumidor

Los Ángeles (EE.UU.), 22 dic (EFE).- Una coalición de 21 fiscales generales demandó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump para evitar el cierre de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), que se encarga de proteger a los clientes del mercado financiero estadounidense y ha estado en la mira de la Casa Blanca.

La querella legal nombra al director interino de CFBP, Russell Vought, que también se desempeña como director de la Oficina de Administración y Presupuesto de EE.UU., por sus reiterados intentos de desmantelar el organismo.

Los fiscales, encabezados por el de Nueva York y California, buscan impugnar la negativa de Vought para solicitar a la Reserva Federal los fondos necesarios para mantener a flote la CFPB.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el Gobierno Trump ha querido desmantelar la agencia creada como respuesta a la crisis financiera de 2008 para proteger a los consumidores en el mercado financiero mediante la regulación y supervisión de bancos y otras entidades.

La Administración intentó despedir al 90 % del personal de la CFPB en febrero pasado, pero los esfuerzos fueron detenidos por un tribunal que sopesa otra demanda en la que Vought ha argumentado que sería ilegal solicitar fondos a la Reserva Federal, la principal fuente de financiación de la CFPB, dado que el banco central estadounidense no está generando ganancias.

Se espera que la oficina se quede sin fondos el próximo 31 de diciembre, cuando dejaría de operar.

«La Administración Trump continúa evadiendo su responsabilidad de proteger y defender a los consumidores estadounidenses que se ven explotados por las grandes corporaciones», dijo en un comunicado el fiscal de California, Rob Bonta.

El demócrata subrayó que si el CFPB desaparece «cientos de miles de quejas» de consumidores caerán en saco roto.

«Si alguna vez ha tenido problemas con su préstamo de auto, hipoteca o comisiones bancarias, si alguna vez ha disputado un error en su puntaje de crédito y esperaba tener al gobierno federal de su lado, esto le afecta», indicó el fiscal en un llamado al público para que se sumen a la pelea legal.

Los fiscales de Colorado, Oregon, Nueva Jersey, Arizona, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia, .acompañan a California y Nueva York en la demanda presentada en el Tribunal de Distrito en Oregon. EFE

