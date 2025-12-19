Veintiún muertos en Chad por disputa de pastores centroafricanos y agricultores chadianos

Yamena, 19 dic (EFE).- Al menos 21 personas murieron este viernes en el sur de Chad, cerca de la frontera con la República Centroafricana (RCA), en enfrentamientos entre pastores centroafricanos y agricultores chadianos, informaron a EFE las fuerzas de seguridad de Chad.

La disputa estalló en Sido, una aldea de la provincia de Moyen-Chari, situada a menos de cinco kilómetros de la frontera con la RCA.

Según las autoridades, los enfrentamientos se produjeron después de que rebaños pertenecientes a pastores centroafricanos devastaran cultivos de yuca de agricultores chadianos.

“Varios rebaños cruzaron la frontera y devastaron los cultivos de yuca de los agricultores en las cercanías de Sido. Alarmados por la intrusión de los animales en sus tierras, los agricultores intentaron repeler a los pastores. En respuesta, estos abrieron fuego, intensificando la violencia”, explicó a EFE el subprefecto de la Gendarmería en Sido, Mouktar Adoum.

Las fuerzas de seguridad se desplazaron hasta la zona para tratar de contener la situación, pero los incidentes “derivaron en enfrentamientos armados” al encontrarse con “una resistencia violenta” por parte de los pastores, añadió Adoum.

Según el subprefecto, al menos trece pastores centroafricanos y seis agricultores chadianos murieron, así como dos gendarmes que intentaban restablecer el orden.

Durante más de tres años, la frontera entre Chad y la República Centroafricana ha sido escenario de conflictos recurrentes entre pastores nómadas y agricultores, a menudo relacionados con disputas por el acceso a pastos y tierras de cultivo.

Las autoridades locales han expresado su preocupación por la persistencia de esta violencia, que exacerba las rivalidades existentes entre las comunidades.

Chad es uno de los mayores productores de ganado de África y tiene casi 94 millones de cabezas, pero el método de cultivo es tradicional, extensivo, caracterizado por la movilidad de los animales en busca de puntos de agua y pastos.

Estos recursos disminuyen en cantidad y calidad debido a los efectos de la crisis climática, entre otros factores.

La fuerte presión sobre los recursos ha deteriorado las relaciones entre pastores musulmanes nómadas y agricultores nativos sedentarios, en su mayoría cristianos o animistas, con choques frecuentes en el sur del país y en otras zonas fértiles de su territorio. EFE

