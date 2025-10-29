Veinticinco estados demandan al Gobierno de Trump frente a suspensión de ayuda alimentaria

Washington, 28 oct (EFE).- Un grupo de 25 estados presentaron este martes una demanda en un tribunal federal de Massachusetts contra la administración del presidente, Donald Trump, en un intento por evitar la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre parcial del Gobierno.

Según la demanda, unos 42 millones de estadounidenses corren el riesgo de perder sus ayudas alimentarias a partir del 1 de noviembre, cuando se agoten los fondos federales.

El Departamento de Agricultura (USDA) ha señalado que no recurrirá a fondos de emergencia para mantener activo el programa, lo que ha generado alarma entre los gobiernos estatales y las organizaciones que combaten la inseguridad alimentaria.

Los demandantes sostienen que la suspensión del programa «es contraria a la ley y arbitraria» bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y aseguran que la decisión está causando un daño irreparable a los estados y a millones de familias vulnerables.

La acción judicial busca que un juez federal obligue al USDA a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la continuidad de las ayudas.

Entre los estados que presentaron la demanda figuran California, Nueva York, Illinois, Pensilvania, Oregón y Washington, además de otros como Arizona, Carolina del Norte, Michigan y Nueva Jersey.

El SNAP es uno de los principales programas de asistencia social de Estados Unidos y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos. EFE

