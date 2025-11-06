Veinticuatro obras españolas preseleccionadas al Premio Mies van der Rohe 2026

Bruselas, 6 nov (EFE).- La Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe han anunciado este jueves las 24 obras nominadas en España, de un total de 410 preseleccionadas en los Veintisiete, para el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (UE) – Premio Mies van der Rohe 2026.

Un jurado integrado por siete miembros, incluidos arquitectos y expertos en arquitectura, harán una selección de cuarenta obras que destaquen por «la cultura arquitectónica compartida de la Europa actual», indicaron los organizadores del galardón en un comunicado.Las obras están distribuidas en 40 países europeos y 143 regiones.

Los 40 proyectos finalmente seleccionados se anunciarán en enero de 2026, de los cuales se elegirá después a siete finalistas que se darán a conocer en febrero.

En la primavera del próximo año, los miembros del jurado visitarán los emplazamientos de los finalistas, interactuando directamente con arquitectos, clientes, usuarios y comunidades locales.

Los ganadores de las categorías Arquitectura y Arquitectura Emergente se anunciarán en Oulu (Finlandia), una de las dos Capitales Europeas de la Cultura 2026, en abril de 2026.

Las obras españolas seleccionadas son las siguientes:

– El itinerario paisajístico del estuario Norte del río Odiel, en Huelva, del estudio ACTA

– Nuevo mercado de pescado del puerto de Barcelona, del estudio OAB.

– Mercat provisional d’Horta, en Barcelona, de Ravetllat Arquitectura, Carles Enrich Studio

– CASA MA, Sant Cugat del Vallès, bxd arquitectura, cra-de.studio

– Intervención en el Monasterio de Santa Maria de Sijena, Huesca, Pemán y Franco, Sebastián Arquitectos

– Alto Residencial Cooperativa, Santiago de Compostela, Manuel Carbajo Capeans | Celso Barrios Ceide (Carbajo y Barrios Arquitectos Asociados S.L.P.)

– La oficina de cartón: Cruz Roja en la calle, Granada, Tomás García Piriz Estudio

– Casa Roble, Pedrezuela, MUKA arquitectura

– Arquitectura es cooperación: un diseño de exposición circular , Madrid, Josep Ferrando Architecture

– VHIR – Vall d’Hebron Institut de Recerca, Barcelona, BAAS arquitectura, Espinet/Ubach

– Rehabilitació del Vapor Cortès. Prodis 1923 Terrassa, H ARQUITECTES

– GREENH@USE 140 Viviendas sociales en el 22@BCN , Barcelona, Studio peris+toral.arquitectes, L3J Tècnics Associats

– SCENSOR Y ESCALERA URBANA DE ACCESO A LOS ALTOS HORNOS DE BIZKAIA, Sestao, Studio ele erkitektura, tarte arkitektura

– DH ECOENERGY PLANT #1/Palencia Studio FRPO Rodríguez & Oriol

– Can Gabriel, Palma, Studio TEd’A arquitectes

– Round About Baths, Logroño, Studio Leopold Banchini Architects

– La Morada cooperativa d’habitatges per a la comunitat trans i lesbianes , Barcelona, Studio Lacol

– Plaça Major. Espai públic: patrimoni, habitatge i vida urbana. Olot, Studio Un Parell d’Arquitectes, Pep de Solà-Morales Arquitectes, Quim Domene

– Zubitegi Parkea, Mallabia, Studio Bear Architects

– La Comunitat Habitacional – Illa Glòries Bloc A Barcelona, cierto estudio

– Estabilización del sistema de Cuevas Antrópicas urbanas», Tomelloso (Ciudad Real) estudio de arquitectura Aguado + Vellés + Aperte

– Colegio Imagine Montessori School Paterna, Valencia, estudio Arturo Sanz, Carmel Gradolí y Fran López. ARQUITECTES

– La Biblioteca de los Mil Soles, Madrid, estudio MADC Architects & Partners SLP

– 10K House , Barcelona, Studio TAKK // Mireia Luzárraga + Alejandro Muiño

En cuanto a la temática de las obras preseleccionadas, el 23 % abordan el tema de la vivienda colectiva o unifamiliar, mientras que un 13 % está relacionado con programas culturales y un 12 % se refiere a proyectos educativos.

El 44 % de las obras son transformaciones de construcciones existentes, frente al 56 % de nuevas construcciones.

Una buena parte de los estudios (33 %) tienen diez años o menos.

“Los EUmies Awards 2026 celebran lo mejor de la arquitectura europea, un proyecto compartido que refleja la creatividad, la innovación y el compromiso de nuestro continente con un presente sostenible. En el contexto especial de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura, nos sentimos honrados de ofrecer un escenario donde la excelencia arquitectónica europea implique a todos” dijo en un comunicado la presidenta de la Fundación Mies van der Rohe, Laia Bonet. EFE

