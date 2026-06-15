Veintiocho detenidos tras los disturbios en la manifestación anti-G7 en Ginebra

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(Actualiza con la cifra de interceptados en el segundo párrafo)

Ginebra, 15 jun (EFE).- Veintiocho personas (nueve mujeres y diecinueve hombres) fueron detenidas por la policía tras la manifestación contra el G7 que se celebró el domingo en la ciudad de Ginebra, en la que algunos manifestantes encapuchados causaron daños al mobiliario urbano y a algunos establecimientos.

En total la policía interceptó a 549 personas, de las que los mencionados 28 fueron llevados a dependencias policiales, y tres continúan bajo custodia, indicó la televisión nacional suiza RTS, señalando también que un agente resultó herido sin lesiones de gravedad.

Al término de la manifestación, hacia las 20:00 hora local del domingo (19:00 GMT), policía con equipamiento antidisturbios rodeó las inmediaciones del lugar donde terminó la protesta, en el paseo a orillas del lago Lemán, e inició un lento cerco que se prolongó durante toda la madrugada.

Unas 200 personas, en su mayoría jóvenes que habían participado en la manifestación, fueron objeto de este cerco y la policía sólo les permitió salir poco a poco, en grupos reducidos o individualmente, después de que muchos de ellos fueran identificados, interrogados y fotografiados.

En la manifestación grupos violentos causaron destrozos de marquesinas, papeleras, escaparates, vehículos y contenedores, y se encararon con la policía, que no realizó cargas pero sí utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a estos manifestantes.

Las fuerzas del orden identificaron a unos 600 encapuchados en la manifestación, y algunos de ellos causaron daños en la vía pública.

La policía, a la que los manifestantes encapuchados arrojaron piedras y otros objetos en algunos tramos de la marcha, consideró que los daños en la ciudad fueron «relativamente leves» a la vista de la presencia de grupos potencialmente violentos.

Las autoridades estimaron que unas 20.000 personas participaron en la marcha, mientras que los organizadores manejaron la cifra de más de 60.000. EFE

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