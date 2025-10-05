The Swiss voice in the world since 1935
Veintiocho franceses de la Flotilla serán deportados de Israel a Grecia este lunes

París, 5 oct (EFE).- Fuentes del Ministerio de Exteriores francés confirmaron este domingo que 28 franceses serán expulsados mañana por la tarde de Israel, en un vuelo con dirección a Atenas.

Así lo confirmó el portavoz de la cartera que dirige el ministro Jean-Noël Barrot, Pascal Confavreux, quien señaló en un mensaje en la red social X que Francia pudo realizar el viernes una primera visita consular a los detenidos en la prisión de Ktziot y que se encontraban bien.

«Nuestra prioridad sigue siendo el regreso a Francia de nuestros ciudadanos lo antes posible», señaló el portavoz, además de especificar que, de los 28 ciudadanos franceses que serán deportados mañana, algunos están también registrados con otras nacionalidades.

La lista detallada de pasajeros se transmitirá este lunes por la mañana, indicaron las fuentes, mientras los equipos del Ministerio «siguen plenamente movilizados para garantizar la protección consular» de los detenidos, «velar por sus condiciones de detención y facilitar su regreso a Francia lo antes posible». EFE

