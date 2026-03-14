Veintiséis imputados tras golpe policial a principal cártel de droga de Marsella

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París, 14 mar (EFE).- Veintiséis personas, entre ellas un abogado y nueve mujeres, han sido imputadas tras el duro golpe policial asestado esta semana al principal cártel del narcotráfico de Marsella, segunda ciudad del país, conocido como DZ Mafia, informó este sábado la Fiscalía.

De las 42 personas detenidas en seis departamentos a principios de esta semana en una operación policial «inédita», veintiséis han sido finalmente imputadas y quince han sido puestas en prisión preventiva, declaró el fiscal marsellés Nicolas Bessone en una rueda de prensa.

Entre ellas figuran nueve mujeres, lo que pone de manifiesto una «verdadera feminización del narcocrimen», y veinte de los imputados son originarios de Marsella, lo que confirma que este grupo criminal, que hoy se ha extendido «como un pulpo» por la región y más allá, es efectivamente «una organización marsellesa», subrayó el fiscal.

Los acusados ​​están imputados por «pertenencia a un grupo delictivo», «lavado de dinero agravado» y «participación en una organización criminal».

Cinco personas, entre ellas los tres presuntos líderes del clan, ya se encontraban en encarceladas, cuatro de ellas en prisiones de alta seguridad.

Precisamente, el abogado detenido en esta redada está imputado por haber supuestamente aceptado sobornos para permitir que un alto cargo de la organización criminal, que se encuentra detenido, se comunicara con el exterior, por lo que ha sido puesto bajo custodia.

Este detenido, que normalmente se encuentra recluido en una de las prisiones de alta seguridad creadas por el Gobierno para impedir que los narcotraficantes dirigieran sus actividades desde la cárcel, pudo comunicarse con el exterior a través de la línea abierta por un abogado, en base a la correspondencia entre abogado y cliente amparada por el secreto profesional o del ordenador de este último, explicó Bessone.

Bautizada como Operación Pulpo, la redada policial tuvo lugar el lunes y martes pasados en el marco de una investigación sobre la financiación de este grupo surgido durante la pandemia y que a través de métodos particularmente violentos se hizo con el control del tráfico de drogas de la ciudad mediterránea francesa.

Las detenciones se produjeron en diversas localidades del departamento de Marsella, pero también en varias prisiones del país, desde donde se dirigían las actividades del grupo.

Entre los 42 arrestados en la operación policial figuran los que la policía considera como los principales dirigentes del grupo, apodados ‘Mamine’, ‘Gaby y ‘La Brute’, además del citado abogado de Lyon sospechoso de permitir sus actividades en prisión.

Según informó hoy el fiscal de Marsella, los investigadores también incautaron bienes por valor de 4 millones de euros.

DZ Mafia ha ido paulatinamente tomando el control del narcotráfico en Marsella, una de las ciudades más gangrenadas del país por esta lacra, según las autoridades.

Asentado en actuaciones criminales violentas, inspiradas en los cárteles mexicanos, arrebató la hegemonía al clan Yoda, en una guerra que costó la vida a, al menos, 49 personas.

Las autoridades habían puesto de manifiesto la violencia de este grupo, así como el uso de adolescentes, en ocasiones menores de edad, para sus actividades criminales.

En los últimos meses sus actividades habían traspasado las fronteras del narcotráfico e incluía también otras operaciones mafiosas como la extorsión y el secuestro, y se habían implantado también en otras ciudades del sur, como Montpellier, Arles o Aviñón.

La eclosión de este grupo llevó al Gobierno a lanzar diversas operaciones de lucha contra el narcotráfico en Marsella y al ministro de Justicia, Gérarld Darmanin, a anunciar la creación de sectores aislados en las cárceles destinados a los dirigentes de organizaciones mafiosas. EFE

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