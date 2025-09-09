Veintitrés muertos en un ataque ruso contra un pueblo de Donetsk, según Zelenski

(Actualiza con nuevo balance de muertos y otra información)

Kiev, 9 sep (EFE).- Un ataque ruso con una bomba aérea mató este martes a 23 personas en el pueblo de Yarova de la región de Donetsk del este de Ucrania, según el balance ofrecido por las autoridades locales.

«El lugar del impacto fue justo donde (la empresa pública ucraniana de correos) Ukrposhta repartía a los vecinos las pensiones», dijo en redes sociales Oleksandr Zhuravlov, jefe de la administración militar de la ciudad de Limán, a la que pertenece administrativamente el pueblo atacado.

El bombardeo tuvo lugar a las 10.40 de la mañana, hora local, y dejó además de los 23 muertos un total de 18 heridos, tres de ellos de gravedad.

Según las autoridades regionales, entre los muertos hay tanto pensionistas como trabajadores de la empresa de correos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque y pidió que se castigue a Rusia por él.

“Un ataque aéreo ruso brutalmente salvaje con una bomba aérea contra el municipio rural de Yarova en la región de Donetsk. Directamente contra la gente. Civiles normales”, escribió en sus redes Zelenski, que agregó que las fuerzas rusas lanzaron la bomba aérea cuando se distribuía el dinero de las pensiones entre los habitantes del pueblo.

Zelenski pidió a la comunidad internacional que dé “una respuesta apropiada” a este ataque ruso. El presidente ucraniano denunció que Rusia siga lanzando ataques como este sin que sea sancionada con nuevas medidas punitivas.

“El mundo no debe quedarse sin hacer nada. Necesitamos una respuesta de Estados Unidos. Necesitamos una respuesta de Europa. Necesitamos una respuesta del G20. Necesitamos acciones contundentes para hacer que Rusia deje de causar muertes”, concluyó su mensaje el presidente ucraniano.

Este ataque se produce horas antes de que comience en Londres una nueva reunión de coordinación de los países que ofrecen ayuda militar a Ucrania. Kiev espera obtener de la reunión más defensas aéreas para proteger a su población, sus infraestructuras y su Ejército de los ataques aéreos rusos contra su territorio. EFE

