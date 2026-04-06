Velero escuela uruguayo visitará Cádiz y Tenerife en su viaje de instrucción

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Montevideo, 6 abr (EFE).- El buque escuela uruguayo Capitán Miranda comenzó este lunes su trigésimo sexto viaje de instrucción, en el que visitará diversos puertos, entre ellos los de Cádiz y el de Tenerife.

El buque hará su primera parada en el puerto brasileño de Fortaleza y luego hará lo propio en puertos de Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España.

A bordo del Capitán Miranda viajarán en esta ocasión 81 tripulantes, de los cuales 15 son guardiamarinas en instrucción.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo, entre otras autoridades, asistieron este lunes a la zarpada del buque para despedir a la tripulación.

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, explicó a la prensa que en estos viajes se busca «hacer la práctica de todos los conocimientos» que los guardiamarinas adquirieron en las aulas durante cuatro años.

Se pretende que en el recorrido «pongan de manifiesto sus conocimientos en los aspectos de marinería, navegación, operaciones en el mar», pero que sobre todo «adquieran un pie marinero», expresó.

Este buque es también llamado un «embajador itinerante», por lo que viaja como representante y promotor de la cultura uruguaya, pero también como portador de un mensaje pacífico.

En esta oportunidad, entre la tripulación viajan cinco invitados de entidades nacionales: la Escuela Técnica Superior Marítima, la Universidad de la República, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional.

Además, se contará con invitados extranjeros de Argentina, Brasil, Ecuador, Reino Unido, Estados Unidos y España, que subirán al buque en los distintos puertos.

Pérez dijo que los invitados participarán del viaje «en un ámbito de camaradería» y destacó el acercamiento de otras entidades «para conocer la cultura del mar y con eso fomentar un mayor conocimiento y mayor preponderancia en las actividades marítimas nacionales».

Originalmente pensado como un buque hidrográfico, el Capitán Miranda fue construido en 1930 en el puerto de Cádiz, España, al que volverá el 12 de agosto de 2026, según el itinerario.

Está previsto que el buque escuela concluya su ruta en un plazo de cinco meses y regrese a Uruguay el 21 de septiembre de 2026. EFE

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