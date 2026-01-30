Vendedores ambulantes de Nueva York celebran victoria en licencias tras años de lucha

Nueva York, 29 ene (EFE).- Miles de vendedores ambulantes de Nueva York, la mayoría inmigrantes, celebran este jueves una histórica victoria, luego de que el Concejo municipal anulara el bloqueo del exalcalde Eric Adams a un paquete de medidas que permite emitir más licencias para operar sus propios negocios y otras reformas, tras años de intensas luchas.

Unos 23.000 vendedores ambulantes que suministran alimentos y otros productos en las calles contribuyen con millones de dólares anuales a la economía, pero a la mayoría se les ha impedido obtener permisos para operar debido a un límite «arbitrario», vigente hace décadas, que hoy llegó a su fin.

La mayoría de los vendedores son procedentes de México (30 %), Ecuador (24 %), Egipto (20 %), Senegal (7 %) y EE.UU. (4 %), incluyendo un gran número de mujeres y veteranos militares.

Desde 1979, las licencias de venta ambulante para la venta de bienes o servicios no alimentarios se han limitado a un total de 853, mientras que más de 10.000 solicitantes permanecen en lista de espera. Durante años los vendedores han reclamado se les otorguen permisos pero esa traba de la ciudad lo habían impedido.

Antes de 2021, solo se otorgaban miles de licencias para la venta ambulante de alimentos. Debido a estas limitaciones, se desarrolló un mercado clandestino donde los titulares de permisos antiguos alquilaban ilegalmente sus permisos a nuevos vendedores por miles de dólares al año, señala además el comunicado.

Las trabas de la ciudad también obligaron a muchos, sobre todo inmigrantes llegados a Nueva York en los dos últimos años, a ofrecer sus productos sin licencia, exponiéndose a multas excesivas, de hasta mil dólares, y el decomiso de sus productos.

La Administración de Adams hizo cambios que llevaron a los vendedores con multas a dilucidar su caso en una corte criminal, lo que les exponía también a ser detenidos por Inmigración y deportados.

Como parte de las reformas se aprobó otra medida para poner fin a los retrasos administrativos en el proceso de licencias, creando la División de Asistencia a Vendedores Ambulantes dentro del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas.

Esa división se encargará de brindar capacitación, difusión y educación a los vendedores en general sobre emprendimiento y cumplimiento de todas las leyes, normas y regulaciones locales aplicables.

Otra medida autoriza al Departamento de Salud e Higiene Mental y al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador a emitir solicitudes de licencia a vendedores generales hasta que las licencias emitidas alcancen la cantidad máxima estipulada.

Investigadores de la Oficina Independiente de Presupuesto estiman que la aprobación del Paquete de Reformas para Vendedores Ambulantes podría tener un impacto neto en los ingresos de 59 millones de dólares anuales para la economía de la ciudad.

El Concejo votó hoy a favor de anular 17 vetos del exalcalde Adams a proyectos de ley que fortalecen las protecciones laborales, aumentan la asequibilidad de la vivienda y las oportunidades de adquirir una vivienda, y crean un marco legal para que las sobrevivientes exijan justicia por la violencia de género.EFE

