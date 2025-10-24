Vendido por 32 millones de euros un cuadro de Picasso de Dora Maar al final de su relación

París, 24 oct (EFE).- Un retrato de la fotógrafa y pareja de Pablo Picasso durante una década, Dora Maar, pintada por el pintor español en 1943, fue vendido por 32 millones de euros en una subasta celebrada este viernes en París.

Titulada «Busto de mujer con sombrero floreado», esta pintura, que representa a la fotógrafa, musa de los surrealistas y pareja de Picasso durante unos diez años, «fue vendida a un comprador extranjero presente en la sala», según informó la casa de subastas del Hôtel Drouot.

Picasso pintó el retrato de Dora Maar vendido hoy en el ocaso de su relación con su musa, a la que abandonó por la joven Françoise Gilot.

Esta obra maestra de la famosa serie del maestro español se vendió tras 35 minutos de suspense por 27 millones de euros al remate, unos 32 millones incluyendo honorarios, en una sala abarrotada de Drouot.

Nunca vendido ni expuesto, el colorido lienzo cubista salió al mercado después de más de 80 años. Es, hasta la fecha, el lienzo más caro vendido en Francia este año.

Según el diario Le Figaro, la subasta la ganó David Nahmad, el marchante con el mayor inventario de Picasso del mundo. EFE

