Venecia restaura a la vista del público el icónico Retablo de San Job de Bellini

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Roma, 19 mar (EFE).- Las Galerías de la Academia de Venecia han iniciado este jueves la restauración integral del Retablo de San Job, obra cumbre de Giovanni Bellini, mediante un proyecto que permite al público observar el proceso técnico en directo, informó la institución en un comunicado.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, evita el traslado de la pieza a un laboratorio cerrado. En su lugar, los restauradores trabajarán en la propia sala de exposición para convertir la conservación en una experiencia pedagógica y transparente, según destacó el director del museo, Giulio Manieri Elia.

Para los restauradores, el principal desafío del proyecto radica en el soporte de la pintura, formado por 13 tablas de madera de álamo unidas horizontalmente, ya que el paso de cinco siglos y varias restauraciones rígidas en los siglos XIX y XX han provocado grietas y tensiones estructurales.

Para solucionar estos daños, los expertos han empleado reflectografía infrarroja, una técnica de análisis por imagen que permite ver a través de las capas de pintura.

Gracias a este procedimiento se ha recuperado el dibujo preparatorio oculto, revelando cómo Bellini planificó la luz y las sombras antes de aplicar los pigmentos definitivos.

El Retablo de San Job, pintado hacia 1480 para la iglesia veneciana del mismo nombre, marcó un antes y un después en la historia del arte renacentista.

Bellini rompió con la tradición de los retablos divididos en compartimentos y diseñó un espacio unitario que parece una continuación real de la arquitectura del templo.

La obra permaneció en la iglesia de San Job hasta 1815, cuando fue trasladada a las Galerías de la Academia para protegerla de la humedad y el deterioro tras la caída de la República de Venecia y las supresiones napoleónicas.

Actualmente, el proyecto busca devolverle su esplendor original asegurando que la madera pueda contraerse y expandirse de forma natural con métodos modernos. EFE

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