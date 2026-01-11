Venezolanos aguardan con esperanza la liberación de más presos políticos

Los venezolanos esperaban el domingo más excarcelaciones de presos políticos, mientras el depuesto mandatario Nicolás Maduro afirmó desde su celda en Estados Unidos que está «bien» y «fuerte» tras ser detenido por fuerzas estadounidenses hace una semana.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez comenzó el jueves a liberar a cuentagotas a prisioneros en un gesto de apertura tras prometer cooperar con Washington.

«Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias!», dijo el presidente estadounidense Donald Trump en una publicación en su plataforma Truth Social la noche del sábado.

«Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer», añadió.

Pese a que el gobierno de Delcy Rodríguez prometió un «número importante» de excarcelaciones, solo ha liberado a unos 20 hasta ahora, entre ellos a varias figuras importantes de la oposición.

Los grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1.200 presos por razones políticas en Venezuela.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el 3 de enero en una operación militar nocturna que comenzó con ataques aéreos en Caracas. Fueron trasladados a Nueva York por fuerzas estadounidenses para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, aseguró que Venezuela tomará la «vía diplomática» con Washington. Trump asegura que Estados Unidos está «a cargo» del país sudamericano.

– Ansiedad por los prisioneros –

La oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por motivos políticos en el país, contabilizó el domingo al mediodía 17 excarcelaciones. Recuentos de otras organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 21.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia estatal en Venezuela, denunciaron la oposición y oenegés.

«El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (…) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones», indicó esa organización en un mensaje en X en la madrugada del domingo.

Familiares angustiados aguardan frente a las cárceles la prometida liberación de los presos políticos.

Realizaron vigilias con velas frente a la prisión El Rodeo I, a las afueras de Caracas, y en El Helicoide, una cárcel del servicio de inteligencia venezolano en la capital que oenegés denuncian como un centro de torturas.

En sus manos portaban carteles con los nombres de sus familiares encarcelados. «¡Justicia, justicia y libertad!», «¡Todos son inocentes, ninguno delincuente!», coreaban.

A las afueras de la cárcel Rodeo I, unos 40 familiares esperan el domingo buenas noticias después de tres días de zozobra.

«Nosotros no vinimos de visita, nosotros vinimos a buscarlos», dijo a la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, que tiene cinco familiares detenidos en ese centro penitenciario.

Las visitas de familiares se mantuvieron con el mismo protocolo que cumplieron por años. Llevaron productos higiénicos, ingresaron a la prisión encapuchados y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

– ¿Rubio, presidente de Cuba? –

Trump ordenó el sábado una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos.

Washington busca «promover los objetivos de política exterior estadounidense», dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden ejecutiva.

Aunque descartó por ahora una «segunda oleada de ataques» a Venezuela, mantiene la presión con una flota naval en el Caribe.

Este domingo, Trump se refirió a Cuba, aliado de Venezuela, e instó a sus autoridades a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar consecuencias no especificadas, al tiempo que advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

«¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!», dijo Trump en su red Truth Social. «Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», añadió.

También reposteó un mensaje de un usuario en X que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba. Y escribió: «¡Suena bien para mí!».

«Nadie nos dicta qué hacer», respondió poco después el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto, aseguró que su padre está «bien» en Estados Unidos, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

«Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores'», expresó Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», al citar a su padre.

El gobierno ha convocado marchas en defensa de Maduro cada día desde el ataque estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela, según cifras oficiales.

