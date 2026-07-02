Venezolanos en Argentina homenajean a víctimas a una semana de los terremotos

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Buenos Aires, 1 jul (EFE).- Integrantes de la comunidad venezolana en Argentina homenajearon este miércoles en Buenos Aires a las víctimas de los terremotos que afectaron a su país con un acto cargado de emoción entre velas encendidas, plegarias y agradecimiento a los rescatistas que trabajan desde hace una semana para salvar vidas entre los escombros.

El encuentro se desarrolló en la plaza Vaticano, adyacente al icónico Teatro Colón de Buenos Aires, donde personas de todas las edades sostuvieron velas, banderas venezolanas y pancartas de agradecimiento a Argentina por la ayuda humanitaria enviada a Venezuela en los últimos días.

Un sacerdote católico, un rabino y un imán ofrecieron sus plegarias y palabras de aliento a los asistentes, mientras que un coro interpretó una canción.

Maoli Palma, venezolana radicada en Argentina desde hace seis años, concurrió entre lágrimas al homenaje a pesar de no haber perdido a ningún familiar en el desastre natural.

«Quería venir a apoyarnos mutuamente, por esas personas que sí perdieron a alguien, y también para sentirme cerca de de mi gente, de mi pueblo, de mi país», dijo a EFE.

Algunos también agregaron pancartas en las que se leía «Venezuela te amamos» y otros llevaron carteles con fotos de personas que todavía no aparecieron tras los sismos.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 han fallecido, mientras que 11.267 resultaron heridas.

Liset Luque, presidenta de la organización Alianza por Venezuela, dijo a EFE: «Donde hay vida, hay esperanza. Esperamos que sean muchos más los hermanos rescatados debajo de los escombros. Que la ayuda humanitaria termine de llegar a nuestro país, y que todos los venezolanos que están en el mundo hoy sientan un abrazo de contención».

Durante el acto, la multitud cantó los himnos de Venezuela y Argentina, además de recibir a un contingente de rescatistas locales que partirán en los próximos días hacia Caracas para sumarse a las tareas de búsqueda y rescate.

Nahuel Gallo, oficial de la Gendarmería Nacional Argentina que pasó más de un año preso en Venezuela, se sumó a la reunión junto a su esposa e hijo y expresó a EFE que está preocupado por la situación de sus excompañeros de prisión, ya que la cárcel de Rodeo 1 es cercana a la zona de mayor impacto de los terremotos.

«He tenido contacto con los familiares de los presos políticos, como los colombianos, y me han comentado que les dieron la posibilidad de llamarlos por tres minutos. Me contaron que fue muy feo estando ahí dentro del penal ya que la construcción es muy antigua y las paredes de las celdas ya estaban muy agrietadas», relató Gallo.

El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este miércoles que confía en que las conversaciones con autoridades venezolanas tras los terremotos abran «un espacio de diálogo» hacia un mejor entendimiento entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024. EFE

smo/seo

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