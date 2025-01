Venezolanos en Colombia prometen que irán «hasta el final» para que triunfe la oposición

Bogotá, 9 ene (EFE).-

Bogotá, 9 ene (EFE).- Centenares de personas se congregaron este jueves en varias ciudades de Colombia, el país que más venezolanos acoge, en una protesta en apoyo a los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, prometiendo que irán «hasta el final» con ellos, en la víspera de la toma de posesión presidencial en el país vecino.

«El 10 es hoy. Hasta el final» se leía en uno de los pocos carteles presentes en la plaza de Lourdes, donde medio millar de venezolanos acudieron a apoyar a la oposición con banderas y camisetas del país.

«Hoy como venezolanos salimos a la calle atendiendo el llamado de nuestra líder María Corina Machado, que nos pide que salgamos a la calle para lograr la libertad de Venezuela. Hoy salimos a darle el grito de libertad, de que se respeten las elecciones porque una tiranía no se puede quedar por la fuerza», dijo a EFE el coordinador de organización del Comando con Venezuela en Colombia, Fermín Sandoval.

En Colombia, como en otras partes del mundo, grupos del antichavismo se congregaron para manifestarse un día antes del acto de investidura que tanto el mandatario Nicolás Maduro como González Urrutia prometen asumir.

«Yo nunca pierdo la fe», manifestó Fernando Uzcategui, un venezolano que vive desde hace varios años en Colombia y que cree que «el régimen se siente acorralado y hay que esperar a ver qué sucede».

Grito de «libertad»

En Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, cerca de un millar de personas se reunieron en el parque Santander, ubicado frente al palacio de gobierno municipal, para apoyar a González Urrutia.

Con una bandera gigante, pancartas y caras pintadas, los manifestantes gritaron por la «libertad» de su país y exigieron la salida de Maduro, al que acusaron de robarse las elecciones.

«Mi gente que está en Venezuela: no pierdan la fe, sigan en las calles, salgan por nosotros los que estamos afuera», dijo a EFE Gleidy Hernández, una joven venezolana que se sumó a la manifestación en Cúcuta.

Carlos Belisario, otro venezolano radicado en esa ciudad colombiana, expresó a EFE que a partir de mañana «Edmundo González será el presidente» e hizo «un llamado a las fuerzas militares de Venezuela para que acaten la constitución que mandó el pueblo».

Apoyo desde Colombia

Con cerca de tres millones de venezolanos, Colombia sigue siendo el receptor de gran parte del éxodo que se produjo a partir de 2019, a pesar de que el entonces Gobierno de Iván Duque (2018-2021) cortó relaciones con el de Maduro.

La exvicepresidenta de Duque, Marta Lucía Ramírez, fue una de las presentes en la manifestación, justificando su presencia por el hecho de que lleva «25 años viendo de cerca todos los días el deterioro de la democracia venezolana, el sufrimiento del pueblo venezolano, y también el sufrimiento de Colombia por cuenta de la terminación de la democracia en Venezuela».

«Hoy estamos acá para que el pueblo venezolano sienta el respaldo de toda la nación colombiana y el rechazo a que haya cualquier persona de Colombia que asista a la posesión de una dictadura. Estar en la posesión es acompañar la dictadura y acompañarla significa apoyarla», dijo la también excanciller a EFE, en referencia a la postura del Gobierno de Gustavo Petro, que enviará una delegación de bajo nivel .

El propio presidente Petro confirmó el miércoles que no asistirá a la investidura porque «las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos».

Petro ha intentado mediar en la crisis entre el chavismo y oposición, pero ante estos esfuerzos fallidos su postura actualmente es no romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros.

«Uno no puede dejar de tener una voz de rechazo a una dictadura porque una dictadura significa sufrimiento, pobreza, expoliación, falta de garantías y falta de derechos humanos para los venezolanos», aseguró Ramírez. EFE

