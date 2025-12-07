Venezolanos en Colombia se concentran en apoyo a María Corina y en rechazo a Maduro

Bogotá, 6 dic (EFE).- Decenas de venezolanos se reunieron este sábado en una plazoleta del norte de Bogotá en respaldo a la premio Nobel de la Paz, la opositora María Corina Machado, y en rechazo al gobernante de ese país, Nicolás Maduro, al que le piden «dejar libre a Venezuela».

«Son más de 26 años de violaciones, muertes, hambre, miseria, desolación y pues estamos en el umbral de la libertad», dijo a EFE Mauricio Vaquero, del Comando con Venezuela en Colombia.

Esta manifestación de apoyo responde al llamado que hizo Machado el jueves pasado a los venezolanos en el mundo a marchar «por la paz y la libertad», justo cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada opositora.

Vaquero se mostró de acuerdo con las acciones que realiza Estados Unidos porque, según él, a Estados Unidos han ingresado delincuentes del Tren de Aragua, declarada por EE. UU. como organización terrorista extranjera, y el narcotráfico que «han matado a través de la droga a más de 300.000 americanos y obviamente pues ellos están cansados y están actuando en su beneficio».

El Gobierno venezolano ha reiterado en diversas oportunidades que el Tren de Aragua es una banda que ya no existe.

«Que deje el país libre, hay que dejar este país en libertad, hay que dejar a los venezolanos libres y que todos los hijos vuelvan a casa con sus madres, que ya no existan más presos», remarcó Vaquero.

En la concentración, los venezolanos encendieron la luz de sus teléfonos móviles, otros prendieron velas blancas y todos cantaron el himno nacional de Venezuela.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

El Comité Nobel noruego declaró el pasado 14 de noviembre que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

El miércoles pasado, un puñado de venezolanos residentes en Colombia se reunió también en Bogotá para «visibilizar la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela», en una pequeña concentración realizada en la Plaza de Lourdes, en el céntrico barrio de Chapinero.

La jornada, denominada ‘Marcha por la Paz y la Libertad’, congregó a unas veinte personas convocadas por la organización Comando ConVzla, que denunciaron con pancartas y fotos de personas detenidas lo que consideran una escalada represiva del Gobierno de Maduro y exigieron garantías para la oposición.

Colombia, que acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, es el país que alberga la mayor comunidad migrante procedente de la nación caribeña en el mundo, según cifras oficiales. EFE

