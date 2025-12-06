Venezolanos en Panamá marchan por la paz y la libertad en apoyo de María Corina Machado

Ciudad de Panamá, 6 dic (EFE).- Decenas de venezolanos se sumaron este sábado en Panamá a las marchas globales «por la paz y la libertad» en Venezuela convocadas el jueves por la líder opositora y exdiputada del país suramericano María Corina Machado.

«Estamos acatando el llamado de la líder María Corina Machado, la acreedora del Premio Nobel de la Paz 2025, (para) demostrarle al mundo que estamos orgullosos de que tenemos una Premio Nobel que es una persona que ha luchado por la paz, la libertad, la esperanza de no solo de Venezuela, sino de todo toda una región», dijo a EFE Ricardo Contreras, del Comando CONVZLA Panamá.

Representaciones de la comunidad de los aproximadamente más de 60.000 venezolanos que residen en Panamá, marcharon desde uno de los tramos centrales del paseo turístico de la Cinta Costera que bordea la Bahía de Panamá, hasta la Plaza de la Democracia en la entrada de la exclusiva zona residencial de Paitilla, en la capital.

La idea de esta marcha «llena de luz, de esperanza y regocijo», es hacer un llamado de «esperanza, de atención y llevar una luz como el foco que nos guía hacia la libertad que estamos buscando», indico Contreras.

En ese sentido, el opositor manifestó que «no es secreto para nadie que hay aproximadamente 9 millones de venezolanos regados por el mundo, una diáspora que se ha visto obligada a salir del país por la situación que se vive, y nos hemos organizado para esto (las marchas globales) en más de 20 países y más de 130 ciudades».

Machado reiteró el jueves de esta semana la invitación a los venezolanos en el mundo a marchar «por la paz y la libertad» en el país, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada opositora.

«Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (Gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo», expresó Machado en un video publicado en redes sociales.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

El Comité Nobel noruego declaró el pasado 14 de noviembre que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

También está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

El Gobierno de Paraguay anunció esta semana que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, igual que harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa. EFE

