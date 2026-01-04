Venezolanos en Puerto Rico celebran «una expresión de esperanza» con detención de Maduro

2 minutos

San Juan, 4 ene (EFE).- La comunidad venezolana en Puerto Rico se concentró este domingo en «una expresión de esperanza» por la detención por tropas militares estadounidenses de Nicolás Maduro, quien enfrenta cuatro acusaciones criminales, entre ellas, narcoterrorismo y transporte de armas ilegales a Estados Unidos.

Con banderas, pancartas y mensajes de unidad, unos 75 manifestantes se reunieron en la Plaza Bolívar de Santurce (San Juan), reafirmando su determinación de mantenerse activos y dispuestos a realizar este tipo de manifestaciones las veces que sea necesario y utilizando la consigna ‘hasta el final’.

«Hemos esperado más de 20 años por esto. Hoy nos reunimos nuevamente porque al igual que millones de compatriotas en todo el mundo, los venezolanos en Puerto Rico somos una comunidad que no se rinde», expresó Sonia Cosme, presidenta de la organización sin fines de lucro Casa Venezuela, en un comunicado.

En repetidas ocasiones, el grupo cantó el himno nacional venezolano y se abrazaron con lágrimas de emoción por el operativo celebrado en la madrugada del sábado en Caracas y porque esto podría llevar a que el país viva de una manera más libre y democrática.

«Esta concentración es una expresión de esperanza, de celebración y de compromiso con la democracia y los derechos humanos», agregó Cosme.

Por su parte, Luis Pericchi, vocero de Venezolanos en el Exterior-Capítulo Puerto Rico, indicó que el acto de hoy tuvo tres reclamos: que se respete el mandato ciudadano de las elecciones del 28 de julio de 2024, la liberación inmediata de todos los presos políticos y «que se mantenga la presión y el acompañamiento internacional para que Venezuela retome el camino institucional».

Pericchi añadió que la comunidad venezolana en Puerto Rico continuará articulando esfuerzos de orientación y movilización ciudadana, en coordinación con iniciativas similares en distintos países.

«Queremos una transición real, con garantías y con justicia para las víctimas», afirmó el catedrático universitario.

Cosme y Pericchi agradecieron la solidaridad recibida en Puerto Rico y reiteraron que estas acciones buscan visibilizar la causa venezolana en espacios públicos, desde un mensaje de respeto y firmeza.

«La libertad de Venezuela nos convoca a todos, porque la democracia se defiende con presencia, con unidad y con determinación», culminó Pericchi. EFE

jm/sbb